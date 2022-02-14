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Ayhan Aşan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bilgiler

#Ayhan Aşan#Ayhan Aşan Kimdir#Ayhan Aşan Nereli
Ayhan Aşan kimdir, nereli, kaç yaşında İşte, o isim hakkında bilgiler

Ayhan Aşan, kariyeri ve hayatı ile araştırılan isimler arasında yer alıyor. Kariyeri boyunca musikide pek çok esere ses veren Ayhan Aşan, 2008 yılında 17 yıllık evliliğine son vermişti. Peki, Ayhan Aşan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Ayhan Aşan, 1968 yılında Balıkesir’de doğdu. 8-9 yaşlarından itibaren özel olarak müziğe ilgi duydu ve o yaşlardan itibaren özel musiki dersi aldı. Defalarca Türkiye genelinde yapılmakta olan ses yarışmalarına katılan Ayhan Aşan, 1987 tarihinde yapılmış olan Altın Lale Ses yarışmasıyla önemli bir başarı elde etti. Üç yıl Üsküdar Musiki Cemiyetinde Türk müziği konusunda eğitim gördü. 1992 yılında hayranıyla hayatını birleştiren Ayhan Aşan’ın eski eşi Selma Aşan, 2008 yılının temmuz ayında mahkemeye başvurarak, 17 yıllık kocasının 8 yıl önce 2 çocuğu ile birlikte kendisini terk ettiğini ve başka bir kadınla yaşamaya başladığını ileri sürdü. İkilinin yıllar süren boşanma davası kısa bir süre önce sonuçlandı.

 

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