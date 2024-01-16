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Aydemir Akbaş: Hastanede bile oynadım

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#Kolpaçino#Aydemir Akbaş#Şafak Sezer
Aydemir Akbaş: Hastanede bile oynadım
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 07:38

USTA oyuncu Aydemir Akbaş, ‘Kolpaçino’ adlı komedi serisinin 4’üncü filmiyle seyirci karşısına çıktı.

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Şafak Sezer imzalı film geçen cuma vizyona girdi. Kanser tedavisi gören 87 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada paylaştığı videoda, hastanedeyken bile çekimlerine katıldığı filmin artık seyirciye emanet olduğunu söyledi:

“Kolpaçino ne zaman, Kolpaçino ne zaman diye sorup durdunuz. Ben hastanedeyken bile oynadım. Çünkü bu Kolpaçino’ydu, mecburdum. Sizler için. Siz artık Kolpaçino’nun sahibisiniz, onu siz götüreceksiniz. Eğer sizi memnun ettiysek, ne mutlu Kolpaçino kadrosuna.”

Rekorla başladı

Kolpaçino’ serisinin 7 yıl aradan sonra çekilen yeni filmi ‘Kolpaçino 4-4’lük’, son 3 yılın en iyi açılışını yapan komedi filmi oldu. Geçen cuma vizyona giren film, ilk hafta sonunda 441 bin 251 kişi tarafından izlendi.

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#Kolpaçino#Aydemir Akbaş#Şafak Sezer

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