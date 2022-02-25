Aydan Taş 40 oldu!

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Aydan Taş önceki akşam yeni yaşını sanatçı dostlarıyla Gümüşsuyu’ndaki Madam Niça’da kutladı.

Geceye Ebru Şahin, Büşra Pekin, Mert-İdil Fırat gibi isimler katıldı. Taş, mekan çıkışı arkadaşlarıyla soruları yanıtladı.

Oyuncu, bu gecenin kendisi için sürpriz olduğunu dile getirdi: “Bu gece için herkese teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım sürpriz yapmış. Bunu söylemekten kaçınmıyorum, bugün 40 yaşına girdim.”

Büşra Pekin de rol aldığı “Dilberay” filmine gelen olumlu yorumlardan memnun olduklarını söyledi ve ekledi: “Dilber Ay’ı oynadık ve filmimiz sevildi. Adana’daki çekimler kolay olmamıştı.”

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Ebru Şahin- Ahmet Tansu Taşanlar

İdil-Mert Fırat