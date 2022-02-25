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Aydan Taş 40 oldu!

#Aydan Taş#Büşra Pekin#Ebru Şahin
Aydan Taş 40 oldu
Sayit DURMAZ

Aydan Taş önceki akşam doğum gününü sanatçı arkadaşlarıyla kutladı. 40 yaşına basan Taş, “Yaşımı söylemekten kaçınmıyorum” dedi.

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Aydan Taş önceki akşam yeni yaşını sanatçı dostlarıyla Gümüşsuyu’ndaki Madam Niça’da kutladı.

Geceye Ebru Şahin, Büşra Pekin, Mert-İdil Fırat gibi isimler katıldı. Taş, mekan çıkışı arkadaşlarıyla soruları yanıtladı.

Oyuncu, bu gecenin kendisi için sürpriz olduğunu dile getirdi: “Bu gece için herkese teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım sürpriz yapmış. Bunu söylemekten kaçınmıyorum, bugün 40 yaşına girdim.”

Aydan Taş 40 oldu

Büşra Pekin de rol aldığı “Dilberay” filmine gelen olumlu yorumlardan memnun olduklarını söyledi ve ekledi: “Dilber Ay’ı oynadık ve filmimiz sevildi. Adana’daki çekimler kolay olmamıştı.”

Aydan Taş 40 oldu

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Ebru Şahin- Ahmet Tansu Taşanlar

Aydan Taş 40 oldu

İdil-Mert Fırat

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#Aydan Taş#Büşra Pekin#Ebru Şahin

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