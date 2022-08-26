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Aydan Şener: Evimde 27 hayvanla yaşıyorum

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#Aydan Şener#Ceyda Düvenci#Bambaşka Sohbetler
Aydan Şener: Evimde 27 hayvanla yaşıyorum
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 07:50

Ceyda Düvenci’nin sunduğu “Bambaşka Sohbetler”e konuk olan Aydan Şener, evinde 27 hayvanı olduğunu söyledi.

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25 kedisi ve 2 köpeği olduğunu söyleyen Aydan Şener, “Onlar sayesinde güne güzel başlıyorum. Onlarla çok mutluyum” dedi.

İki oyuncu yayında, sektörde yaşadıkları sıkıntılardan da söz etti.

Ceyda Düvenci, “Belli bir yaştan sonra hep birinin ablası ya da annesi oluyorsun. ‘Rol ne?’ diyorum, ‘Falanın annesi’ diyor. Tamam da ne anlatıyorum rolde? 4 senedir dizide olmamamın nedeni bu” dedi.

Aydan Şener: Evimde 27 hayvanla yaşıyorum

Aydan Şener de şöyle konuştu: “Aynı durumdayım. 40 yaşında geldin mi sadece anne rolleri. Tamam oynayayım ama bu kadınının da bir hikâyesi olsun, geçmişi olsun. Kadın oyuncuların yaşadığı sorun bu. Onun için reddettiğim çok rol var.”

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#Aydan Şener#Ceyda Düvenci#Bambaşka Sohbetler

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