Aydan Şener: Evimde 27 hayvanla yaşıyorum

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25 kedisi ve 2 köpeği olduğunu söyleyen Aydan Şener, “Onlar sayesinde güne güzel başlıyorum. Onlarla çok mutluyum” dedi.

İki oyuncu yayında, sektörde yaşadıkları sıkıntılardan da söz etti.

Ceyda Düvenci, “Belli bir yaştan sonra hep birinin ablası ya da annesi oluyorsun. ‘Rol ne?’ diyorum, ‘Falanın annesi’ diyor. Tamam da ne anlatıyorum rolde? 4 senedir dizide olmamamın nedeni bu” dedi.

Aydan Şener de şöyle konuştu: “Aynı durumdayım. 40 yaşında geldin mi sadece anne rolleri. Tamam oynayayım ama bu kadınının da bir hikâyesi olsun, geçmişi olsun. Kadın oyuncuların yaşadığı sorun bu. Onun için reddettiğim çok rol var.”