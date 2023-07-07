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Ayça Çağla Altunkaya'dan evlilik sorusuna kahkahalı yanıt

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#Ayça Çağla Altunkaya#Acun Ilıcalı#Şevval Sam
Ayça Çağla Altunkayadan evlilik sorusuna kahkahalı yanıt
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 10:41

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın doğum günü kutlamasından fotoğrafları “Duygularımı bugün kulağına söyledim, herkes duymasın” notuyla paylaşınca, ünlü televizyoncunun evlenme teklif ettiği öne sürülmüştü.

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Ayça Çağla Altunkaya önceki gün Etiler’de bir arkadaşıyla görüntülendi. Tektaşıyla dikkat çeken genç kadın, Ilıcalı’nın kulağına ne dediğini, evlilik teklifi alıp almadığını soran muhabirlere kahkaha atarak karşılık verdi. (Behlül AYDIN)

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Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

ÖZEL HAYAT ÖZELDİR

Şevval Sam, önceki gece Galataport’taki bir mekânda oğlu Taro Emir Tekin ve annesi Leman Sam’la yemekteydi. Çıkışta soruları yanıtlayan anne-oğul, “Çok çalıştık, dinlenmeyi hak ettik. Şimdi tatil yapıyoruz” dedi.

Ayça Çağla Altunkayadan evlilik sorusuna kahkahalı yanıt

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Bir süredir reklamcı Cem Topçuoğlu ile aşk yaşayan Şevval Sam, ilişkisiyle ilgili soruları yanıt-lamadı: “Bu konuyla ilgili konuşmayacağım. Özel hayat özeldir.” (Sayit DURMAZ)

ALBÜMÜN AYAK SESLERİ

“Bodrum”u önce ekibine dinleten Ebru Gündeş, dans ettikleri görüntüleri şu notla paylaştı: “Bizim ekip ilk kez dinledi, çok sevdi. Sıra sizde.”

Ayça Çağla Altunkayadan evlilik sorusuna kahkahalı yanıt

 Ebru Gündeş, bir süredir üzerinde çalıştığı, kariyerinin 16’ncı albümünden iki şarkıyı sevenleriyle buluşturdu. “Bodrum” ve “Bir Sebebi Var”, Blue Music etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı. Her iki şarkının da aranjesini Ozan Doğulu yaptı. 

 HAYATIMDA KİMSE YOK

Hande Doğandemir önceki akşam Etiler’de görüntülendi.

Ayça Çağla Altunkayadan evlilik sorusuna kahkahalı yanıt

Doğandemir, aşk hayatıyla ilgili şunları söyledi: “Gerçekten kimse yok. Olsa biliyorsunuz ki saklayan birisi değilim. Olursa olur, olmazsa olmaz. Şu an çok mutluyum. Keyfim de yerinde açıkçası.”
(Sayit DURMAZ)

HER GÜZEL ŞEY GİBİ BİTTİ

Futbolcu İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci, futbol sezonu öncesi kısa bir mola verdi.

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Ayça Çağla Altunkayadan evlilik sorusuna kahkahalı yanıt

Gözde Kahveci, tatil dönüşü eşiyle mutlu anlarını sosyal medya hesabından beğeniye sundu. Gözde Kahveci, “Her güzel şey gibi tatil de bitti” notunu yazdı.

AŞIKLAR

Oyuncu Ebru Şahin ve basketbolcu eşi Cedi Osman, Barselona’ya tatile gitti. Çift, tatil karelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ayça Çağla Altunkayadan evlilik sorusuna kahkahalı yanıt

Özel bir geceye de katılan çiftten Şahin’in turuncu elbisesi çok beğenildi. Çift, birbirlerine sarıldıkları aşk pozlarını da hayranlarının beğenisine sundu.

 

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#Ayça Çağla Altunkaya#Acun Ilıcalı#Şevval Sam

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