Ayça Çağla Altunkaya ile Acun Ilıcalı evlendi... Düğünden ilk kareler

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Sanat ve spor dünyasından bir çok ismin davetli olduğu nikah Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşti. Çiftin nikah şahitlerini ise Esat Yontunç ile Ceren Kocakaplan üstlendi.



Gelin Ayça Çağla Altunkaya'nın gelinliği sosyal medyada büyük beğeni topladı.Gelin ve damat düğünün yapılacağı mekana tekne ile geldi...Merakla beklenen düğünün hazırlık sürecine ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

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Ayça Çağla Altunkaya'yı törene özel bir ekip hazırladı.