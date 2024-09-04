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Ayça Çağla Altunkaya ile Acun Ilıcalı evlendi... Düğünden ilk kareler

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#Acun Ilıcalı #Ayça Çağla Altunkaya#Nikah
Ayça Çağla Altunkaya ile Acun Ilıcalı evlendi... Düğünden ilk kareler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 15:46

Acun Ilıcalı bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile bu akşam nikah masasına oturdu.

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Sanat ve spor dünyasından bir çok ismin davetli olduğu nikah Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşti. Çiftin nikah şahitlerini ise Esat Yontunç ile Ceren Kocakaplan üstlendi. 

Ayça Çağla Altunkaya ile Acun Ilıcalı evlendi... Düğünden ilk kareler

Gelin Ayça Çağla Altunkaya'nın gelinliği sosyal medyada büyük beğeni topladı. 
Ayça Çağla Altunkaya ile Acun Ilıcalı evlendi... Düğünden ilk kareler

Gelin ve damat düğünün yapılacağı mekana tekne ile geldi...
Ayça Çağla Altunkaya ile Acun Ilıcalı evlendi... Düğünden ilk kareler

Merakla beklenen düğünün hazırlık sürecine ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Ayça Çağla Altunkaya ile Acun Ilıcalı evlendi... Düğünden ilk kareler

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Ayça Çağla Altunkaya'yı törene özel bir ekip hazırladı.

Ayça Çağla Altunkaya ile Acun Ilıcalı evlendi... Düğünden ilk kareler

Gözden KaçmasınDavetiyede dikkat çeken detayDavetiyede dikkat çeken detay!Haberi görüntüle
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#Acun Ilıcalı#Ayça Çağla Altunkaya#Nikah

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