Ayça Bingöl kimdir? Kırmızı Oda Derya karakteri ile dikkat çekiyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Erdoğan imzaladı Yıl sonuna kadar uzatıldıErdoğan imzaladı! Yıl sonuna kadar uzatıldı#Türk Lirası
Boş tablo tartışması Hırsızlık mı sanat mı Okuyun kararı kendiniz verin...Boş tablo tartışması! Hırsızlık mı sanat mı? Okuyun kararı kendiniz verin...#Sanat
Olympiakos sonrası olay sözler İlkel, en kötü maçı, varlığı hissedilmedi...Olympiakos sonrası olay sözler! "İlkel, en kötü maçı, varlığı hissedilmedi..."#Fenerbahçe
Son dakika... Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybettiSon dakika... Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti!#Oğuzhan Asiltürk
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Asiltürk için taziye mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asiltürk için taziye mesajı#Oğuzhan Asiltürk
Korona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşifKorona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşif!#Koronavirüs
Binlerce kişi yararlanacak Ekimde rekor ödemeBinlerce kişi yararlanacak! Ekimde rekor ödeme#Tarımsal Üretim
Dünya gündemine oturdu Kendini arayan adamdan ilk açıklamaDünya gündemine oturdu! Kendini arayan adamdan ilk açıklama#Beyhan Mutlu
Aşının yapamadığını yapacak... İyi haber ABDden geldiAşının yapamadığını yapacak... İyi haber ABD'den geldi!#Koronavirüs
Dünya şokta Pandeminin en büyük skandalı...Dünya şokta! Pandeminin en büyük skandalı...#Brezilya
Dev teknoloji şirketi yaptı... Dünyanın en hızlısı olacak 15 dakikada dolacakDev teknoloji şirketi yaptı... Dünyanın en hızlısı olacak! 15 dakikada dolacak#Elektrikli Araç
Yeliz Yeşilmen: Boşanmamız hakkında konuşursam 50 bin dolar öderimYeliz Yeşilmen: Boşanmamız hakkında konuşursam 50 bin dolar öderim #Yeliz Yeşilmen
21 kişilik orkestrası Kıbrısta tutuklandı: Ekibim için servetimi ortaya dökeceğim21 kişilik orkestrası Kıbrıs'ta tutuklandı: Ekibim için servetimi ortaya dökeceğim#Bülent Ersoy
Parlamenter sistem hayaline erişmek için şu 7 adım şartParlamenter sistem hayaline erişmek için şu 7 adım şart#Parlamenter Sistem
Olaylı boşanma Oğul Aktunadan zehir zemberek dilekçeOlaylı boşanma! Oğul Aktuna'dan zehir zemberek dilekçe#Yıldırım Aktuna
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Ayça Bingöl kimdir? Kırmızı Oda Derya karakteri ile dikkat çekiyor

#Ayça Bingöl#Ayça Bingöl Kimdir#Ayça Bingöl Dizileri
Ayça Bingöl kimdir Kırmızı Oda Derya karakteri ile dikkat çekiyor

Ayça Bingöl Kırmızı Oda dizisi yeni hikayeler ile ekrana geri döndü. Her hafta cuma akşamları ekrana gelen Kırmızı Oda’da Derya’nın da hikayesi işlenecek. Dizinin kadrosuna dahil olan Ayça Bingöl, Derya karakterine hayat verecek. Peki, Kırmızı Oda dizisindeki Derya kimdir? İşte, Ayça Bingöl hakkında bazı bilgiler

Haberin Devamı

Ayça Bingöl kimdir sorusu, Kırmızı Oda dizisini yakından takip eden kişiler tarafından araştırılıyor. Kırmızı Oda yeni sezon oyuncularından olan Ayça Bingöl, Derya karakterine hayat verecek. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Cemile karakteri ile hafızalara kazınan Ayça Bingöl, 1975 İstanbul doğumludur.

AYÇA BİNGÖL KİMDİR?

Uzun yıllar tek çocuk olarak büyüdü, o sene bir kardeşi Ilgın oldu. Annesi banka memuru, babası matbaacıdır. Diş doktoru olmak isteyen Ayça Bingöl, puanı tutmayınca İTÜ Kimya'ya girdi. Birinci senenin sonunda oyuncu olmak istediği için okulu bırakıp 1994 yılında konservatuar sınavına girdi ve kazandı.

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü`nden mezun olan Ayça Bingöl, 1996 yılında Dormen Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başlamış, 1998-2000 yılları arasında da konuk oyuncu olarak Tiyatro Fora'da oynamıştır. Reklam filmleri, Sinema ve dizilerde rol alan, ayrıca seslendirme sanatçılığı yapan Bingöl, Yeditepe Oyuncuları kadrosunda bulundu.

Reklam filmleri, sinema ve dizilerde oynayıp, sinema filmi ve televizyon dizilerinde dublaj çalışmaları yapan Ayça Bingöl, halen Yeditepe Oyuncuları kadrosunda bulunmaktadır. 2004 – 2010 yılları arasında yayınlanan "Lost" adlı dizide Evangeline Lilly'nin canlandırdığı Kate karakterini seslendirildi. Ayça Bingöl, 2001 yılında tiyatrocu Ali Gökmen Altuğ ile evlendi. Ayça Bingöl, 14 Eylül 2010 tarihinde gösterilmeye başlayan ve 18 Haziran 2013 tarihinde biten "Öyle Bir Geçer Zaman ki" adlı dizide Cemile karakterini canlandırdı.

1969 yılında Necati Cumalı'nın yazdığı aynı adlı hikâyesinden uyarlanan, 2011 yılında yönetmenliğini Şerif Gören'in yaptığı "Ay Büyürken Uyuyamam" adlı sinema filminde Ayça Bingöl, Hazal Kaya, Selin Şekerci, Fırat Çelik ile birlikte oynadı. 2012 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosunda sahnelenen "Çehov Makinası" adlı tiyatro oyununda oynadı.

Ayça Bingöl, 2013 yılında Uğur Yücel ve Beren Saat'in başrolde oynadığı Benim Dünyam isimli filmde rol aldı. 2014 yılında yayınlanmaya başlayan ve başrollerinde Mete Horozoğlu, Ekin Koç ve İlker Kızmaz olan "Benim Adım Gültepe" dizisinde Gülümser karakterini canlandırdı. Ünlü isim Kardeş Çocukları, Babam ve Ailesi dizilerinde de rol aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ayça Bingöl#Ayça Bingöl Kimdir#Ayça Bingöl Dizileri