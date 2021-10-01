Ayça Bingöl kimdir? Kırmızı Oda Derya karakteri ile dikkat çekiyor

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Ayça Bingöl kimdir sorusu, Kırmızı Oda dizisini yakından takip eden kişiler tarafından araştırılıyor. Kırmızı Oda yeni sezon oyuncularından olan Ayça Bingöl, Derya karakterine hayat verecek. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Cemile karakteri ile hafızalara kazınan Ayça Bingöl, 1975 İstanbul doğumludur.

AYÇA BİNGÖL KİMDİR?

Uzun yıllar tek çocuk olarak büyüdü, o sene bir kardeşi Ilgın oldu. Annesi banka memuru, babası matbaacıdır. Diş doktoru olmak isteyen Ayça Bingöl, puanı tutmayınca İTÜ Kimya'ya girdi. Birinci senenin sonunda oyuncu olmak istediği için okulu bırakıp 1994 yılında konservatuar sınavına girdi ve kazandı.



1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü`nden mezun olan Ayça Bingöl, 1996 yılında Dormen Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başlamış, 1998-2000 yılları arasında da konuk oyuncu olarak Tiyatro Fora'da oynamıştır. Reklam filmleri, Sinema ve dizilerde rol alan, ayrıca seslendirme sanatçılığı yapan Bingöl, Yeditepe Oyuncuları kadrosunda bulundu.



Reklam filmleri, sinema ve dizilerde oynayıp, sinema filmi ve televizyon dizilerinde dublaj çalışmaları yapan Ayça Bingöl, halen Yeditepe Oyuncuları kadrosunda bulunmaktadır. 2004 – 2010 yılları arasında yayınlanan "Lost" adlı dizide Evangeline Lilly'nin canlandırdığı Kate karakterini seslendirildi. Ayça Bingöl, 2001 yılında tiyatrocu Ali Gökmen Altuğ ile evlendi. Ayça Bingöl, 14 Eylül 2010 tarihinde gösterilmeye başlayan ve 18 Haziran 2013 tarihinde biten "Öyle Bir Geçer Zaman ki" adlı dizide Cemile karakterini canlandırdı.

1969 yılında Necati Cumalı'nın yazdığı aynı adlı hikâyesinden uyarlanan, 2011 yılında yönetmenliğini Şerif Gören'in yaptığı "Ay Büyürken Uyuyamam" adlı sinema filminde Ayça Bingöl, Hazal Kaya, Selin Şekerci, Fırat Çelik ile birlikte oynadı. 2012 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosunda sahnelenen "Çehov Makinası" adlı tiyatro oyununda oynadı.



Ayça Bingöl, 2013 yılında Uğur Yücel ve Beren Saat'in başrolde oynadığı Benim Dünyam isimli filmde rol aldı. 2014 yılında yayınlanmaya başlayan ve başrollerinde Mete Horozoğlu, Ekin Koç ve İlker Kızmaz olan "Benim Adım Gültepe" dizisinde Gülümser karakterini canlandırdı. Ünlü isim Kardeş Çocukları, Babam ve Ailesi dizilerinde de rol aldı.