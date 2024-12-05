'Ayça beni yaktı'

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SONRA DARILANLAR OLUYOR

“39 Derecede Aşk”ın galası önceki akşam yapıldı. Film ekibi gösterim öncesi basın mensuplarıyla buluştu. Cem Davran, Ayça Ayşin Turan’la 2017’de Altın Kelebek Ödül Töreni’ni sunduğunu hatır latarak rol arkadaşına takıldı:

“Orada beni yakmıştı ‘Ruhsar’ın şarkısını söyleyerek.” Gülmeye başlayan Turan, “Çok ayıp! Söyleyeyim burada bir tur daha istersen!” dedi. Davran, genç meslektaşına “Sonra çok kötü oluyor, darılanlar oluyor” diye yanıt verdi.

HANDE’Yİ KIZDIRAN ESPRİ

2017’de düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde sunuculuk yapan Ayça Ayşin Turan, sahnede Cem Davran’ın eski dizisi “Ruhsar”ın şarkısını söylemiş, Davran dizideki partneri Hande Ataizi’ye gönderme yaparak “Aklıma tuvalet camı geldi nedense” demişti.

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