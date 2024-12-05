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'Ayça beni yaktı'

Güncelleme Tarihi:

#Cem Davran#Ayça Ayşin Turan#Hande Ataizi
Ayça beni yaktı
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 07:45

Cem Davran, “39 Derecede Aşk” filminin galasında rol arkadaşı Ayça Ayşin Turan’a takıldı: “Yıllar önce Altın Kelebek’i birlikte sunarken Ruhsar’ın şarkısını söyleyerek beni yakmıştı!”

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SONRA DARILANLAR OLUYOR

 “39 Derecede Aşk”ın galası önceki akşam yapıldı. Film ekibi gösterim öncesi basın mensuplarıyla buluştu. Cem Davran, Ayça Ayşin Turan’la 2017’de Altın Kelebek Ödül Töreni’ni sunduğunu hatır latarak rol arkadaşına takıldı:

“Orada beni yakmıştı ‘Ruhsar’ın şarkısını söyleyerek.” Gülmeye başlayan Turan, “Çok ayıp! Söyleyeyim burada bir tur daha istersen!” dedi. Davran, genç meslektaşına “Sonra çok kötü oluyor, darılanlar oluyor” diye yanıt verdi.

Ayça beni yaktı

HANDE’Yİ KIZDIRAN ESPRİ

2017’de düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde sunuculuk yapan Ayça Ayşin Turan, sahnede Cem Davran’ın eski dizisi “Ruhsar”ın şarkısını söylemiş, Davran dizideki partneri Hande Ataizi’ye gönderme yaparak “Aklıma tuvalet camı geldi nedense” demişti.

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Ayça beni yaktı


Ataizi ise bu espriye kızmış, tepkisini şu sözlerle dile getirmişti: “Yağmurlu bir günde, sen Cem Davran kalk, dizinin yayınlandığı kanalın sunuculuğunu yap, sonra da güzel anılarla değil de başkaları üzerinden prim yapmaya çalış. Ruhsar’ın ruhuna ters.” 

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#Cem Davran#Ayça Ayşin Turan#Hande Ataizi

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