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Ayça Ayşin Turan'dan 'oje' yorumu: Kız arkadaşınız bıyık bıraksa nasıl olur?

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#Ayça Ayşin Turan#Oyuncu#Estetik
Ayça Ayşin Turandan oje yorumu: Kız arkadaşınız bıyık bıraksa nasıl olur
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2024 08:16

Ayça Ayşin Turan önceki gün Bebek’te bir mekândan çıkarken görüntülendi.

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Ünlü oyuncu, fotoğraflarını çeken muhabirlere “Bir toplantımız vardı ama detaylarını sizlerle paylaşmayacağım. Ben biraz ketumum, biliyorsunuz” diyerek güldü.

Turan, bayram için tatil planı yapıp yapmadığı sorusuna “Şu an için bir tatil düşüncem yoka ama belki anlık gelişir” yanıtını verdi. Aşk hayatı sorulduğunda da “Aşk güzel şey” demekle yetindi.

KIZ ARKADAŞINIZ BIYIK BIRAKSA

Ayça Ayşin Turan’a son dönemde ünlü erkeklerin estetik yaptırması, oje sürüp etek giymesi hakkında ne düşündüğü de soruldu. Oyuncu esprili bir yanıt verdi:

Estetik uzmanı değilim ben arkadaşlar. Herkesin kendi tercihi. Ama şimdi sizin kız arkadaşınız bıyık bıraksa nasıl olur?” 

Ayça Ayşin Turandan oje yorumu: Kız arkadaşınız bıyık bıraksa nasıl olur

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#Ayça Ayşin Turan#Oyuncu#Estetik

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