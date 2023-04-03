Ayça Ayşin Turan: Hayalim hukuk okumaktı

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Ayça Ayşin Turan, InStyle Türkiye dergisinin nisan sayısı için objektif karşısına geçti.

30 yaşına giren ünlü oyuncu “29 yaşındayken bana insanın 30’lu yaşlara girdiğinde değiştiğini söylüyorlardı. Gerçekten de öyleymiş. Her gün değiştiğimi hissediyorum ve bu yeni yaşlar çok hoşuma gitti” dedi.

Turan, “Şöhret kavramıyla nasıl bir ilişkin var? Seni zorladığı oluyor mu” sorusuna “Tanınır olmayı, şöhret kavramını bizim gibi göz önünde olan bütün insanların mesleğinin yanında bir getiri olarak görüyorum. Olağan karşılıyor, mümkün olduğunca normal sürdürmeye çalışıyorum hayatımı” yanıtını verdi.

Ayça Ayşin Turan, sakin yapısının yanında çılgın bir tarafı olduğunu da itiraf etti: “Bir yanım çok eğlencelidir. Dışarıdan gören, tanımayan insanlar beni daha soğuk ve mesafeli bulabiliyor. Belki gerçekten de öyle görünüyorum ama özünde çok sakin, çok sabırlı bir insan olsam da kesinlikle çılgın bir tarafım da var.”

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Hayalim hukuk okumaktı

Ayça Ayşin Turan, temel adalet eğitimi aldığını söyledi: “Lisedeyken hukuk okumayı çok istiyordum. Sonra üniversitede sinema televizyon bölümünde okudum, okulu bitirdikten sonra bir gün telefonuma, ikinci bir üniversite okuma hakkım olduğuna dair bir mesaj geldi. Temel adalet bölümünü gördüm ve o kadar heyecanlandım ki! Böyle bir fırsatı kaçırmak istemedim.”