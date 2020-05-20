Aybüke Albere kimdir? Edis ile sevgili mi? İşte, dikkat çeken o dövme

Vokalistliğini yaptığı Edis’le yakın arkadaş olan ve aynı zamanda onun desteğiyle hayalini gerçekleştiren Aybüke Albere, 1990 yılında dünyaya geldi. Yaşamının büyük bir bölümü İzmir'de geçti ve burada sanat tarihi okudu. 19 yaşından beri İstanbul’a gelip giden Aybüke Albere, bir süre Murat Boz’a vokal yaptı. Sonra çeşitli mekanlarda sahne aldı. Çocukken dansöz ve astronot olmak isteyen Aybüke Albere, 14 yaşından itibaren kendi şarkı sözlerini yazmaya başladı.

Hayatına dair detayları Hürriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda anlatan Aybüke Albere, şu ifadeleri kullandı;

-'Ne Diyorsan’ şarkınızda hem Edis’le düet yapıyorsunuz hem de klibinizde oynuyor. Tanışıklığınız nereye dayanıyor?

+İzmir küçük bir yer. Hepimiz neredeyse birbirimizi tanırız. Edis’le mahalle arkadaşıyız. Hatırlıyorum, bir gün İzmir Alsancak’ta oturuyorduk. Karşılıklı yapmak istediklerimizi, kimlerle çalışmak istediklerimizi sıralamıştık. Ağzımızdan çıkanlar sihir gibi bir bir oldu. Zaten birbirimize de destek olacaktık, sözümüz vardı.

-İstanbul’a birlikte mi geldiniz?

+19 yaşımda bir süre Murat Boz’a vokal yaptım. İstanbul’a gelip giderdim. Sonra çeşitli mekânlarda çalıştım. Ama bir türlü olmuyor, işler yolunda gitmiyordu. Bir gün dayanamadım, ağlaya ağlaya Edis’i aradım, “Ben öleceğim! Bu işi yapmak istiyorum ama yapamıyorum, olmuyor” dedim. Onun ilk şarkısı ‘Benim Ol’ daha yeni çıkmıştı.

-“Edis kontenjanından ünlü oldu” gibi eleştirilere üzülüyor musunuz?

+Hayır, bekliyordum. Böyle şeylerin söylenmesi normal.

-İlk single’ınız ‘Ne Diyorsan’... Şarkı size nasıl geldi?

+Şarkının sözleri Onur’a (Özdemir) ait. Aslında önce Edis’e geldi. Çeşme’deyken dinledik. İlk dinlediğimde çok gözüm kalmıştı. Sonra döndü, dolaştı, bana yâr oldu. Söyleyince de üzerime ‘cuk’ oturdu ve yürüdük.

+Yılmaz Erdoğan bana ‘Simcap’ diye isim taktı

-İzmirlisiniz. Menajeriniz, siz ve Edis için ‘İzmirliler çetesi’ benzetmesi var.

+ Evet, bize ‘Boyoz Çetesi’ diyorlar. Gerçi çete demeyelim de... Birbirimizi kollayıp yükseltmeye çalışırız. Kardeş gibiyiz. Bizi birbirimize bağlayan da hayat amaçlarımız.

EDİS İLE SEVGİLİ OLDUKLARI İDDİA EDİLDİ

Edis'in sosyal medyada paylaştığı fotoğraftaki ismin Aybüke Albere olduğu iddia edildi. Dövmeli kadının Aybüke Albere olduğu sosyal medya paylaşımlarından anlaşıldı.



