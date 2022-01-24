Ayberk Pekcan kimdir, kaç yaşında vefat etti? Ayberk Pekcan filmleri ve dizileri

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Ayberk Pekcan, hayatını kaybetmesinin ardından pek çok kişi tarafından kariyeri ile araştırılmaya başlandı. 'Diriliş Ertuğrul'da 'Artuk Bey' karakterini canlandıran Ayberk Pekcan, akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu. Ayberk Pekcan, 'Aşk ve Devrim' adlı sinema filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülüne layık görülmüştü. Pekcan son olarak Dilberay filminin başrolünde yer aldı. Peki, Ayberk Pekcan kimdir, kaç yaşında? Ayberk Pekcan'ın hayatıyla ilgili bilgiler

AYBERK PEKCAN KİMDİR?

Ayberk Pekcan, 22 Mayıs 1970 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Çocukluğunu ve gençliğini Adana ve Mersin şehirlerinde geçirdi. Pekcan ilk ve orta öğrenimini Adana'da, Liseyi Mersin'de okuduktan sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalını bitirdi. Ünlü sanatçı daha sonra da oyunculuk kariyerine İstanbul'da başladı.

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Ihlamurlar Altında', 'Yaprak Dökümü', 'Kurtlar Vadisi' ve 'Keşanlı Ali Destanı' gibi televizyon dizilerinde ana rollerde oynayan Ayberk Pekcan, 2010 yılında da başrolünde yer aldığı 'Saç' adlı sinema filmi ulusal ve uluslararası film festivallerinde ödüller aldı. Pekcan, 2012'de gösterime giren 'Aşk ve Devrim' adlı sinema filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü.