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Ayakta alkışlandı

Güncelleme Tarihi:

#Timuçin Esen#Funda Eryiğit#Değişim/Dönüşüm
Ayakta alkışlandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 15:10

Timuçin Esen ve Funda Eryiğit’i aynı sahnede buluşturan “Değişim/Dönüşüm” önceki akşam Zorlu PSM’de prömiyerini gerçekleştirdi. Oyun, seyirciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

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Tatlı Ekşi Tiyatro, PMPEX ve Antitez Sahne Sanatları ortak yapımı olan “Değişim/Dönüşüm”ü dünyaca ünlü tiyatro yönetmeni Thomas Ostermeier yönetti.

Türkiye’de ilk kez bir tiyatro oyununa imza atan Ostermeier ve yazarı Maja Zade de ilk gösterime katıldı. Oyun, dışarıdan bakıldığında başarılı görünen hayatlarının ardındaki sırlarla yüzleşmek zorunda kalan evli bir çiftin hikâyesini anlatıyor. Bir evlilik üzerinden güç, sadakat, başarı ve vicdan kavramlarını sorgularken mizah ile gerilimi bir araya getiriyor.

Timuçin Esen ve Funda Eryiğit’in başrolündeki “Değişim/Dönüşüm”ün prömiyer biletleri günler öncesinden tükendi. Oyun, 11-12 Kasım’da DasDas’ta, 14 Kasım’da Zorlu PSM sahnesinde olacak.

Ona hayranım

Ayakta alkışlandı


Ekin Türkmen, Funda Eryiğit’e duyduğu hayranlığı dile getirerek oyuncuyu sahnede izlemekten büyük keyif aldığını söyledi. Oyuncu, seksipalitesini ön plana çıkarmasına dair yorumlar hakkında “Çok güldüğümüz, geyik tabir edilen bir şeydi. Bu ciddi bir konu değil” dedi.

Sahneye dönmek istiyor

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Ayakta alkışlandı


İpek Erdem, değişen imajıyla geceye katıldı. Tek kişilik bir oyun sahnelemeyi arzuladığını belirten oyuncu henüz bir projesinin bulunmadığını söyledi. Erdem, fiziksel tiyatro ile bir çalışma istediğini dile getirdi.

Ben de merak ediyorum

Ayakta alkışlandı


Büşra Develi, oyunu izleyenler arasındaydı. Bir süredir dinlenen oyuncu, “Eşref Rüya” dizisindeki karakterinin yeni projede yer almayacağını tahmin ettiğini söyledi: “Ben de merakla bekliyorum. Eşref’in öncesi nasıldı?”  

Ayakta alkışlandı

Meriç Aral - Serkan Keskin
Ayakta alkışlandı

Selen Öztürk - Demet Evgar
Ayakta alkışlandı

Berrak Tüzünataç
Ayakta alkışlandı

Burak Deniz 

 

 

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#Timuçin Esen#Funda Eryiğit#Değişim/Dönüşüm

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