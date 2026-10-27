Ayakta alkış

Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2026 07:00
BKM yapımı “Bir Aile Provası: Yaşayın Gitsin” seyirciden gördüğü yoğun ilgiyle kapalı gişe sahnelenmeye devam ediyor. Oyun, her temsilinde ayakta alkışlanıyor.
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GÜÇLÜ KADROSUYLA SAHNEDE
Devin Özgür Çınar, Fatih Özkan, Hasibe Eren, Sacide Taşaner, Süleyman Kara ve Ümit Beste Kargın’ın rol aldığı “Bir Aile Provası: Yaşayın Gitsin” turneye çıktı.
Farklı şehirlerde tiyatroseverlerle buluşan oyun son olarak Samsun’da sahnelendi. İzleyiciden yine büyük ilgi gören eser, finalde ayakta alkışlandı.
TURNE FARKLI ŞEHİRLERLE DEVAM EDİYOR
Evrim Yağbasan’ın kaleme aldığı “Bir Aile Provası: Yaşayın Gitsin” bastırılmış duyguların, yüzleşmelerin ve sürprizlerin iç içe geçtiği bir aile hesaplaşmasını anlatıyor.
Oyun 1 Kasım’da Ankara’da, 16 Kasım’da Mersin’de, 19 Kasım’da Beşiktaş
Kültür Merkezi’nde, 7 Aralık’ta Zorlu PSM’de ve 22 Aralık’ta da AKM’de izleyiciyle buluşacak.