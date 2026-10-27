Ayakta alkış

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GÜÇLÜ KADROSUYLA SAHNEDE

Devin Özgür Çınar, Fatih Özkan, Hasibe Eren, Sacide Taşaner, Süleyman Kara ve Ümit Beste Kargın’ın rol aldığı “Bir Aile Provası: Yaşayın Gitsin” turneye çıktı.

Farklı şehirlerde tiyatroseverlerle buluşan oyun son olarak Samsun’da sahnelendi. İzleyiciden yine büyük ilgi gören eser, finalde ayakta alkışlandı.

TURNE FARKLI ŞEHİRLERLE DEVAM EDİYOR

Evrim Yağbasan’ın kaleme aldığı “Bir Aile Provası: Yaşayın Gitsin” bastırılmış duyguların, yüzleşmelerin ve sürprizlerin iç içe geçtiği bir aile hesaplaşmasını anlatıyor.