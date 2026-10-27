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Ayakta alkış

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#Bir Aile Provası: Yaşayın Gitsin#BKM#Devin Özgür Çınar
Ayakta alkış
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2026 07:00

BKM yapımı “Bir Aile Provası: Yaşayın Gitsin” seyirciden gördüğü yoğun ilgiyle kapalı gişe sahnelenmeye devam ediyor. Oyun, her temsilinde ayakta alkışlanıyor.

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GÜÇLÜ KADROSUYLA SAHNEDE

Devin Özgür Çınar, Fatih Özkan, Hasibe Eren, Sacide Taşaner, Süleyman Kara ve Ümit Beste Kargın’ın rol aldığı “Bir Aile Provası: Yaşayın Gitsin” turneye çıktı.

Ayakta alkış


Farklı şehirlerde tiyatroseverlerle buluşan oyun son olarak Samsun’da sahnelendi. İzleyiciden yine büyük ilgi gören eser, finalde ayakta alkışlandı.

TURNE FARKLI ŞEHİRLERLE DEVAM EDİYOR

Evrim Yağbasan’ın kaleme aldığı “Bir Aile Provası: Yaşayın Gitsin” bastırılmış duyguların, yüzleşmelerin ve sürprizlerin iç içe geçtiği bir aile hesaplaşmasını anlatıyor.

Ayakta alkış


Oyun 1 Kasım’da Ankara’da, 16 Kasım’da Mersin’de, 19 Kasım’da Beşiktaş Kültür Merkezi’nde, 7 Aralık’ta Zorlu PSM’de ve 22 Aralık’ta da AKM’de izleyiciyle buluşacak.

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#Bir Aile Provası: Yaşayın Gitsin#BKM#Devin Özgür Çınar

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