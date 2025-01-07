Avukatı açıkladı: Kızına miras bırakmayacaktı... İşte Ferdi Tayfur'un adası!

Haberin Devamı

Ferdi Tayfur’un vefatının ardından, kızı Tuğçe Tayfur’la arasındaki küslük yeniden gündeme geldi. Baba-kızın son yıllarda arası açılmış, usta sanatçı kızının ticari amaçlı olarak ‘Tayfur’ soyadını kullanmaması için dava açmıştı. Tuğçe Tayfur’un babasının cenaze törenine katılması olay yarattı. Sanatçının yakınlarından biri “Senin yüzünden öldü” diyerek Tuğçe Tayfur’a tepki gösterince, ikili arasında tartışma yaşandı. Olayların ardından Tuğçe Tayfur’un annesi Necla Nazır, baba-kızın arasının akrabaları tarafından bozulduğunu öne sürdü. Öte yandan Ferdi Tayfur’un bir arkadaşı, sanatçının kızıyla barışmayı düşündüğünü iddia etti. Ferdi Tayfur’un avukatı Hakan Tamgüç ise ünlü sanatçının kızını mirasından men etmeyi planladığını açıkladı.

Haberin Devamı

‘BANA BİR ŞEY OLURSA MEZARIMA GELMESİNLER’ DEMİŞTİ

Tamgüç şöyle konuştu: “Ferdi Abi bana Tuğçe Hanım’ı mirasından men etmek istediğini söylemişti. ‘Hastalığım geçsin, sonra yapalım’ demişti. Şarkılarını okumaması için bir dava da açmıştık. Tuğçe Hanım’ın kendisine attığı mesajlar var ‘Ne kadar iğrenç bir babasın’ gibi laflar ettiği. Bana yollamıştı Ferdi Abi. ‘Sana vasiyetimdir, bana bir şey olursa bunu açıkla. Ölürsem mezarıma da gelmesinler’ demişti. Tuğçe Hanım ‘Bizi hastaneye kabul etmediler’ diyor ama külliyen yalan. Daha önce de babasının 50 milyon liralık dava açtığını iddia etmişti. Böyle bir dava açmadık. Ferdi Abi’yi milyonların gözü önünde küçük düşürdü. Evlatlıktan reddetme konusundaki açıklamalarını sonraya bırakacağım.”

MAĞDURU OYNUYOR AMA GÖZÜNDEN BİR DAMLA YAŞ AKMIYOR

“Ferdi Tayfur, Necla Nazır’a Emirgan’da 5 milyon dolarlık yalı verdi. Milyonlarca lira verdi ona ve kızına” diyen Tamgüç, kızıyla arasındaki sorunların Ferdi Tayfur’u çok üzdüğünü belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Ferdi Tayfur’un Tuğçe’yle barışmak istediği iddiası yalan. Böyle bir şey olsa ilk ben barıştırırdım. Tuğçe mağduru oynuyor ama gözünden bir damla yaş bile akmıyor. Hiçbir zaman Ferdi Abi’nin sevgisiyle ilgili bir şey demediler, hep mal varlığıyla ilgili konuştular. Ferdi Abi çok üzüldü. Vefat edeli henüz 3 gün olmuşken herkes mal varlığıyla ilgili bir şey yazıyor. Ama kimlere neler yaptığıyla ilgili hiç haber yapılmadı. Binlerce çocuk okuttu, Kuran kurslarıyla ilgili çalışmalar yaptı.”

Haberin Devamı

HASTANEYE İYİ GİRDİ YANLIŞ TEDAVİ UYGULANDI

Ferdi Tayfur, 15 Aralık’ta Marmaris’teki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, daha sonra ambulans uçakla Antalya’ya sevk edilmişti. Sanatçı, geçirdiği sinüs ameliyatının ardından yoğun bakımda böbrek ve karaciğer yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdi.

Avukatı Hakan Tamgüç, 79 yaşındaki sanatçıya yanlış tedavi uygulandığını ileri sürdü: “Hastanenin yanlış tedavi uyguladığı iddiası doğru. Çünkü Ferdi Abim hastaneye iyi girdi. Çok iyiydi, konuşabiliyordu. Birden bire değerler tepetaklak gitti.”

Haberin Devamı

BAŞKA CENNET İSTEMİYORUM

Ferdi Tayfur, Marmaris’e olan sevgisini şu sözlerle dile getirmişti: “Ben cennet olarak burayı görüyorum. Başka cennet istemiyorum. Eğer bir yerde mutluysan, orası senin cennetindir. Unutma bu evin de olabilir, tarlan da olabilir, bir dağ başında kulübe de olabilir, denizde tekne de olabilir.”

MARMARİSLİ FERDİ BABA'NIN SERVETİ

İŞTE O ADA

Ferdi Tayfur, film ve müzik gelirlerinden önemli bir servet elde etti. İlk kez 1981’de film çekimi için gittiği Marmaris’e hayran kalan Tayfur, bu bölgede içinde bir koy ve yarımadanın da bulunduğu çok sayıda taşınmaz aldı.

Sanatçının ayrıca Adana’da 50, İstanbul’da 36 evi olduğu, bir dizi alanda yatırımları bulunduğu, son olarak Bolu’da bir devremülk projesine ortak olduğu iddia edildi.

Haberin Devamı

Hakan Tamgüç ise “Mal varlığıyla ilgili konuşulanların çoğu yalan. O adanın uç kısmında küçük bir evi var. Millet evlerine odaklanıyor ama yaşamı boyunca binlerce çocuğu okuttuğu ve yardımlar yaptığı hiç konuşulmuyor” dedi.

DOLANDIRCI DARBESİ

Ferdi Tayfur, 16 villa ve 6 villa arazisini dolandırıcılara kaptırdığı iddiasıyla 2015 yılında dava açmıştı. Sanatçı dostu Hakkı Bulut, son görüşmelerinde Ferdi Tayfur’un bu olay nedeniyle üzgün olduğunu söyledi:

“Son karşılaştığımızda bir derdinden bahsetti. ‘Müteahhitlik işine girdim. Yaptığım daireleri çalıştığım insan üzerine geçirdi. Onun büyük azabını yaşıyorum. Bu bana ağır bir yük olarak yansıyor’ dedi.”

Haberin Devamı

OĞLUNU NÜFUSA 13 YIL SONRA ALDIRDI

Ferdi Tayfur’un cenaze töreninde en dikkat çeken isimlerden biri, fenalaşarak baygınlık geçiren büyük oğlu Timur Turanbayburt’tu.

Tayfur, birkaç yıl önce kendisine böbreğini veren Turanbayburt’u 13 yaşındayken nüfusuna almıştı.

Timur Turanbayburt’un annesi Fatma Can, 1979 yılında “13 yaşındaki oğlum Timur’un babası Ferdi Tayfur’dur” iddiasını ortaya atmıştı.

Sefalet içinde yaşadığını söyleyen Can, Ferdi Tayfur için “1963 yılında tanıştık. Çaycılık yapıyordu. Asıl adı, Turhan Bayburt’tu. Kısa zamanda kaynaştık, birbirimizi sevdik. Bir çocuğumuzun olmasını istiyordu. Ben de ona Timur’u verdim. Adını beraber koyduk. İstediği yaşantıyı sürdürsün, karışmam ama oğluna sahip çıksın. Hiç olmazsa sakat gözünü tedavi ettirsin” demişti.



Ferdi Tayfur, açılan babalık davası sonucunda oğlu olduğu kesinleşen Timur Turanbayburt’a sahip çıktı ve zamanla aralarında güçlü bir baba-oğul ilişkisi kuruldu.

AMELİYAT ETTİRDİ

Ferdi Tayfur varlığından sonradan haberdar olduğu oğlu Timur Turanbayburt’a sahip çıktı, onu gözünden ameliyat ettirdi. Turanbayburt da yıllar sonra böbrek hastası olan babasına böbreğini verdi.

Çok üzgün ve yorgunum

Kanal D’de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programına katılan Necla Nazır, canlı yayında 33 yıllık hayat arkadaşı Ferdi Tayfur hakkında konuştu. Nazır, “Şu anda Ferdi Bey’in sadece duaya ihtiyacı var. Ona saygım, sevgim, hürmetim çok büyük. Nurlar içinde yatsın. Bir nebze hakkım varsa üzerinde, anamın ak sütü gibi helal olsun. Çok üzgün ve yorgunum” dedi. Nazır, kızı Tuğçe Tayfur’un cenaze töreninde yaşadığı tartışmayla ilgili soruya ise “Ferdi Bey’i artık bizimle ilgili konularda rahatsız etmek istemiyorum, o huzur içinde uyusun” demekle yetindi.

Mezarına ziyaretçi akını

Sarıyer’deki Yeniköy Mezarlığı’na defnedilen Ferdi Tayfur’un kabri, sanatçının hayranlarının akınına uğruyor. Yeniköy Mezarlığı önceki gün de kalabalıktı. Sabah saatlerinden itibaren mezarlığa gelenler, sanatçı için dualar ederek mezarına çiçekler bıraktı.

Ferdi Tayfur için ağladı

Mahsun Kırmızıgül önceki akşam Günay Restoran’da sahneye çıktı. Ferdi Tayfur hakkında konuşan sanatçı, “Çocukluğumda Diyarbakır’da bir sinema vardı. En büyük kuyrukları sadece iki sanatçının filminde görmüştüm; Yılmaz Güney ve Ferdi Tayfur. Biz seni kendimize örnek aldık Ferdi Abi. Ben seni çok seviyorum çocukluğumdan beri” dedi. Daha sonra “Emmoğlu” şarkısını seslendiren Kırmızıgül, gözyaşlarına boğuldu.

ÇOK BÜYÜK BİR DEĞERDİ

Önceki gece Ankara Jolly Joker’de konser veren İrem Derici de Ferdi Tayfur’u andı. “Gizli Sevda” şarkısını söyleyen Derici, “Çok büyük bir değeri kaybettik. İlk albümümde Ferdi Tayfur şarkısı vardı. O izni alabilmek çok güzeldi benim için. Ferdi Tayfur’la aynı dönemde yaşadığımız için çok şanslıyız” dedi.