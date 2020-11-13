Avukat Hülya Kuran kimdir nereli kaç yaşında?

Avukat Hülya Kuran, Esra Erol'da programında öne çıkan isimlerden birisi olarak yer alıyor. Olaylar karşısına gösterdiği tavırlarla adından söz ettiren Avukat Kuran, hukuki açıdan meydana gelen olayları değerlendirerek, izleyicilere tavsiyelerde bulunuyor. Ahmet Kuran adında bir oğlu ile Zeynep Kuran adında bir kızı olan Hülya Kuran sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

AVUKAT HÜLYA KURAN KİMDİR?

Avukat Hülya Kuran 1972 yılında Çanakkale'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Çanakkale'de tamamladı. Marmara Üniversitesi'nden 1996 yılından mezun olan Hülya Kuran aslen Çanakkaleli. Üniversiteden mezun olduğu yıl nikah masasına oturan Hülya Kuran kendisi gibi hukukçu olan Selami Kuran ile evli. Eşi Selami Kuran bir hukuk profesörü. Evli olan Hülya Kuran'ın biri kız biri erkek 2 çocuğu var. Hülya Kuran özel bir avukatlık firmasında çalışıyor.