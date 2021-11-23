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Avrupa’nın en iyisi ödülü Türk şirkete

#SEM#Google Premier Partners Awards
Avrupa’nın en iyisi ödülü Türk şirkete

SEM, Google Premier Partners Awards “Online Sales” Kategorisi’nde Avrupa’nın en iyi ajansı seçildi.

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360 derece dijital pazarlama ve veri analizi alanlarında markalara danışmanlık hizmeti veren SEM, Ekim ayında gerçekleşen Google Premier Partner Awards yarışmasında “Online Sales ve App Growth” kategorilerinde finale kaldı. 28 Ekim 2021 tarihinde online olarak gerçekleşen ödül töreninde dijital pazarlama ve reklamcılık alanında Avrupa’nın önde gelen ajansları bu prestijli ödül için bir araya geldi.

Google tarafından düzenlenen Google Premier Partner Awards yarışmasında “Online Sales, Brand Awareness, Lead Generation, App Growth, Diversity, Equity, and Inclusion  ve Account Team” kategorileri yer aldı. Dijital pazarlama ve reklamcılık alanlarında Avrupa’nın önde gelen ve adından söz ettiren ajanslar müşterileriyle yaptıkları çalışmalarla sahne aldılar. Ülkemizi ise “Online Sales ve App Growth” olmak üzere iki farklı kategoride finale kalan SEM temsil etti. Google tarafından düzenlenen ödül töreninde “Online Sales” kategorisinin kazananı SEM oldu. EMEA bölgesinde rakipleri Croud (İngiltere), iProspect (Fransa), Performance Media (Polonya) ve Webrepublic (İsviçre) gibi önemli ajansları geride bırakan SEM, EMEA bölgesinin “Online Sales” kategorisinde Türkiye’ye ilk defa bu ödülü getirmiş oldu.

Ödül açıklandıktan sonra Google tarafından gerçekleştirilen röportaja konuk olan SEM  Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz şu sözleri söyledi; “Beşincisi düzenlenen Google Premier Partner Awards yarışmasının üç yılında, toplam dört farklı kategoride finale kalarak sürekli EMEA Bölgesi’nin en iyi ajansları arasında yer alıyorduk. Bu sene ödülü alarak bu başarımızı taçlandırmış olduk. Hizmet sektöründe çalışan bir firma olarak yaptığımız işte en iyi olmak ve müşterilerimizin işini çok iyi bilmek günlük yaşantımızın vazgeçilmezleri. Bu iki konuya odaklandığınızda başarı kaçınılmaz oluyor. Bu ödülü, yaptığınız işin sahibi olan Google’dan almak bizim için diğer tüm ödüllerden daha anlamlı.”

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SEM’in Genel Müdürü İhsan Ceyhan Solak ise kazandıkları ödül sonrası “EMEA bölgesinde hizmet veren en iyi dijital ajansların, ilgili kategorilerde finale kalanların en iyisinin belirlendiği bu süreçte hem SEM ekiplerine, hem finale kaldığımız markalarımıza hem birlikte ödül aldığımız Beymen Ailesine, hem de tüm teknoloji ve platform partnerlerimize teşekkür ederim. Bu ödül, SEM’in, bu sektörde çalışan profesyonellerin dijital pazarlama alanında global çapta ne kadar yüksek ve etkili bir noktaya gelmiş olduğunu da gösteriyor. Ülkem, ajansım ve ekibim ile ne kadar gurur duysam az!” diye sözlerine devam ederek açıklamalarında bulundu.

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#SEM#Google Premier Partners Awards

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