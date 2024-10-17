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Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti

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#Vural Çelik#Avrupa Yakası#Kubilay
Avrupa Yakasının Kubilayı Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 20:29

Aralarında Bir Demet Tiyatro, Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe, Seksenler ve Bayrampaşa Ben Fazla Kalmayacağım'ın da bulunduğu birçok yapımda rol alan oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti.

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Acı haberi Birol Güven, sosyal medya hesabından duyurdu:

"Maalesef Vural’ı kaybettik. Çok üzgünüm"

Vural Çelik 51 yaşındaydı.

Avrupa Yakasının Kubilayı Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti

Vural Çelik, 2 gün önce hastane odasından paylaşım yapmıştı...

GÜLSE BİRSEL

Kubilay'ımızı çok erken kaybettik. Çok üzgünüz...

REHA ÖZCAN

Sabır diliyorum... Çok üzgünüm...

SEREN FOSFOROĞLU

Ahh çok üzüldüm

RENAN BİLEK

Ah yaaaa.. Başımız sağ olsun usta ya...

AÇELYA AKKOYUN

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun ailesine ve sevdiklerine sabırlar dilerim.

ZEYNEP MANSUR

Ahh çok üzüldüm Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sevenlerine sabır dilerim…

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VURAL ÇELİK KİMDİR?

18 Mart 1973 taihinde Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Orduludur. Ortaokul-lise çağında herkesin taklitlerine güldüğü, desteklediği bir öğrenciydi. Bir arkadaşı, Levent Kırca Tiyatrosu'na gazete ilanıyla oyuncu arandığını söyledikten sonra 1989 yılında başvuru yaptı ve kabul edildi. Levent Kırca Tiyatrosu'ndan sonra Yasemin Yalçın'ın tiyatrosuna girdi. Orada sanat yönetmeni olan Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını üstlendi. Selahattin Taşdöğen vasıtasıyla Necati Akpınar'la tanıştı. Necati Akpınar'ın yanında organizatörlüğü öğrenmeye başladı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM oyuncusu olarak çalıştı.

Avrupa Yakasının Kubilayı Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti

Ata Demirer'in tavsiyesiyle Avrupa Yakası dizisine girdi, Kubilay Peynircioğlu ve Gülenay Peynircioğlu karakterlerini canlandırdı. En son oynadığı dizi Seksenler dizisidir. Seksenler dizisinde Niyazi karakterini oynamıştır.
Avrupa Yakasının Kubilayı Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti


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#Vural Çelik#Avrupa Yakası#Kubilay

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