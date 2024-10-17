Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti

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Acı haberi Birol Güven, sosyal medya hesabından duyurdu:
"Maalesef Vural’ı kaybettik. Çok üzgünüm"
Vural Çelik 51 yaşındaydı.
GÜLSE BİRSEL
Kubilay'ımızı çok erken kaybettik. Çok üzgünüz...
REHA ÖZCAN
Sabır diliyorum... Çok üzgünüm...
SEREN FOSFOROĞLU
Ahh çok üzüldüm
RENAN BİLEK
Ah yaaaa.. Başımız sağ olsun usta ya...
AÇELYA AKKOYUN
Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun ailesine ve sevdiklerine sabırlar dilerim.
ZEYNEP MANSUR
Ahh çok üzüldüm Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sevenlerine sabır dilerim…
VURAL ÇELİK KİMDİR?
18 Mart 1973 taihinde Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Orduludur. Ortaokul-lise çağında herkesin taklitlerine güldüğü, desteklediği bir öğrenciydi. Bir arkadaşı, Levent Kırca Tiyatrosu'na gazete ilanıyla oyuncu arandığını söyledikten sonra 1989 yılında başvuru yaptı ve kabul edildi. Levent Kırca Tiyatrosu'ndan sonra Yasemin Yalçın'ın tiyatrosuna girdi. Orada sanat yönetmeni olan Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını üstlendi. Selahattin Taşdöğen vasıtasıyla Necati Akpınar'la tanıştı. Necati Akpınar'ın yanında organizatörlüğü öğrenmeye başladı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM oyuncusu olarak çalıştı.