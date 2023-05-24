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AVM'de panik... Lidya Özdemiroğlu, Mehmet Turgut'un arkasına saklandı

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#Mehmet Turgut#Lidya Özdemiroğlu#Ada Sanlıman
AVMde panik... Lidya Özdemiroğlu, Mehmet Turgutun arkasına saklandı
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 07:55

Ada Sanlıman’la evliliği sona eren Mehmet Turgut önceki akşam Lidya Özdemiroğlu ile Akmerkez’deydi. Flaşların patlamasıyla bir anda panik yapan Özdemiroğlu, ünlü fotoğrafçının arkasına saklandı.

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Şarkıcı Ada Sanlıman’la 1.5 yıllık evliliklerini geçen haftalarda noktalayan fotoğrafçı Mehmet Turgut, 2016 yılında vefat eden sanatçı Atilla Özdemiroğlu’nun kızı Lidya Özdemiroğlu ile Akmerkez’de görüntülendi.

Flaşların patlamasıyla bir anda panik yapan Özdemiroğlu, Turgut’un arkasına saklanarak kendisini kamufle etti.

AVMde panik... Lidya Özdemiroğlu, Mehmet Turgutun arkasına saklandı

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Mehmet Turgut, Özdemiroğlu’na dönerek “Lidya, neden kaçıyorsun? Saklanmana gerek yok” dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü fotoğrafçı, “Lidya benim arkadaşım. Ben de Bali’den yeni geldim. Lidya bir kitap yazıyor. Onun fotoğraf çekimi için bir araya geldik. Aramızda aşk falan yok” dedi.

AVMde panik... Lidya Özdemiroğlu, Mehmet Turgutun arkasına saklandı

Lidya Özdemiroğlu daha önce kendinden 31 yaş büyük Levent Yüksel’le aşk yaşamıştı.

 

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#Mehmet Turgut#Lidya Özdemiroğlu#Ada Sanlıman

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