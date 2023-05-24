AVM'de panik... Lidya Özdemiroğlu, Mehmet Turgut'un arkasına saklandı

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Şarkıcı Ada Sanlıman’la 1.5 yıllık evliliklerini geçen haftalarda noktalayan fotoğrafçı Mehmet Turgut, 2016 yılında vefat eden sanatçı Atilla Özdemiroğlu’nun kızı Lidya Özdemiroğlu ile Akmerkez’de görüntülendi.

Flaşların patlamasıyla bir anda panik yapan Özdemiroğlu, Turgut’un arkasına saklanarak kendisini kamufle etti.

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Mehmet Turgut, Özdemiroğlu’na dönerek “Lidya, neden kaçıyorsun? Saklanmana gerek yok” dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü fotoğrafçı, “Lidya benim arkadaşım. Ben de Bali’den yeni geldim. Lidya bir kitap yazıyor. Onun fotoğraf çekimi için bir araya geldik. Aramızda aşk falan yok” dedi.



