Aura’nın klibini mi kopyaladılar

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Aslı, Esra, Suzy ve Meri’den oluşan Aura’nın “Tuzak” şarkısının klibini Güney Koreli kız grubu Kiss of Life’ın “Sweat” klibinde kopyaladığı iddia edildi. Türk ve Koreli sosyal medya kullanıcıları, iki klip arasındaki karşılaştırmalı görüntüleri yan yana koydu.



Hayranlar, benzerliğin tesadüf olamayacağını savunarak Kiss of Life’ın Aura’nın klibinden esinlenmekten ziyade grubun klibini bire bir kopyaladığını öne sürdü.



Aura’nın “Tuzak” klibi 10 Temmuz’da yayınlandı, Kiss Of Life’ın “Sweat”i ise ağustos ayının ilk günlerinde. Aura’nın klibinin bir K-Pop grubunun yeni işiyle yan yana getirilmesi Türk dinleyiciler için dikkat çekici bir olay olarak görüldü.