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Aura’nın klibini mi kopyaladılar

Güncelleme Tarihi:

#Aura#K-Pop#Kiss Of Life
Aura’nın klibini mi kopyaladılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2026 07:00

Türkiye’nin yeni nesil kız gruplarından Aura’nın klibi K-Pop grubu Kiss of Life tarafından kopyalandığı iddia edildi.

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Aslı, Esra, Suzy ve Meri’den oluşan Aura’nın “Tuzak” şarkısının klibini Güney Koreli kız grubu Kiss of Life’ın “Sweat” klibinde kopyaladığı iddia edildi. Türk ve Koreli sosyal medya kullanıcıları, iki klip arasındaki karşılaştırmalı görüntüleri yan yana koydu.

Hayranlar, benzerliğin tesadüf olamayacağını savunarak Kiss of Life’ın Aura’nın klibinden esinlenmekten ziyade grubun klibini bire bir kopyaladığını öne sürdü.

Aura’nın “Tuzak” klibi 10 Temmuz’da yayınlandı, Kiss Of Life’ın “Sweat”i ise ağustos ayının ilk günlerinde. Aura’nın klibinin bir K-Pop grubunun yeni işiyle yan yana getirilmesi Türk dinleyiciler için dikkat çekici bir olay olarak görüldü.

 

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#Aura#K-Pop#Kiss Of Life

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