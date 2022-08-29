Atiye'den memleketinde darbuka şov

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Şarkıcıyı Arsuz Meydanı’nda yaklaşık 10 bin kişi izledi. Atiye, memleketinde sahne aldığı için çok heyecanlı olduğunu söyledi:

“Memleketimde olmaktan çok mutluyum. Pandemiden sonra ilk defa geldim. Bu gece bol bol dans edip şarkı söyleyeceğiz.”

Şarkıcı, “Dalgana Bak” şarkısı ile açılışı yaptıktan sonra “Salla”, “Budur”, “Ya Habibi”, “Aşkistan” gibi geniş kitlelere ulaşan eserlerini, dansçıları ve müzisyenlerle birlikte seslendirdi.

Atiye, kısa bir darbuka şov da sergiledi. Şarkıcı, bir ara sahneden inip seyircilerin arasında şarkılarını söylemeye devam etti.