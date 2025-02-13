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Atiye, Lady Gaga’ya dava açıyor

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#Atiye#Lady Gaga#Abrakadabra
Atiye, Lady Gaga’ya dava açıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 08:16

Atiye, dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga’ya telif davası açıyor. Ünlü popçu, dünya starının yeni şarkısında kendisinin 2015’te yayınlanan “Abrakadabra” eserinden esinlendiği iddiasıyla mahkemeye başvuracak.

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ATİYE, dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga’yı 2015 yılında yayınladığı “Abrakadabra” şarkısını izinsiz kullanmakla suçladı. Lady Gaga’nın “Abracadabra” adlı şarkısının ismi ve bestesindeki benzerlik, Atiye’nin dikkatini çekti. Atiye’nin avukatları, eserin izinsiz kullanıldığına dair telif hakkı davası açacaklarını duyurdu. Ayrıca, Hollanda vatandaşı olan Atiye’nin avukatları Amerika’daki meslek birliklerine uyarı evraklarını gönderecek.

İzinsiz kullanılması beni şaşırttı

Atiye konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bu şarkının bestesini yıllar önce yapmıştım. Sözleri bestenin üzerine yazılmıştı. O yıllarda müziğiyle yenilikçi ve çok ileri bir şarkıydı. Yıllar sonra bestenin bazı bölümlerinin Lady Gaga tarafından izinsiz ve kaynak belirtilmeden kullanılması beni şaşırttı. Bu noktada avukatlarım meslek birliklerine bir yazı yolladı ve Amerika’da Lady Gaga’ya şarkıyla ilgili dava açıyoruz.”

FANLAR ARASINDA ‘ABRACADABRA’ SAVAŞI

Lady Gaga’nın yayınladığı “Abracadabra” şarkısı, Atiye’nin hayranlarını da harekete geçirdi. Atiye’nin fanları, Gaga’nın şarkısındaki benzerliklere tepki göstererek dijital dünyada büyük bir tartışma başlattı.

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#Atiye#Lady Gaga#Abrakadabra

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