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Atiye: Kızımla yeniden doğdum

#Atiye#Atiye Kimdir#Şarkıcı Atiye
Atiye: Kızımla yeniden doğdum

Atiye, Bi Kahve Bi Keyif adlı dijital dergiye röportaj verdi.

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Şarkıcı, “3 yıllık sessizlik döneminde anne olduğunu öğrendik. Annelik seni, hayatını, müziğini nasıl değiştirdi?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Kızım doğunca sanki ben de yeniden doğdum, büyüdüm. İnsan olarak geliştim. Annelik boyut artırıyor sanki. Eminim ki farkında olmadan müziğimi de çok etkiliyor. Çünkü hayatta her şey zincirleme gibi birbiriyle bağlantılıdır diye düşünüyorum.”

Atiye: Kızımla yeniden doğdum

SEVGİ HER ŞEYİN İLACI

Atiye’ye röportajda “Son dönemde dünyada olup bitenler hakkında en çok nelere kızıyorsun?” sorusu da yöneltildi. Şarkıcının yanıtı şöyle oldu: “En çok üzüldüğüm şey sevgi yoksunluğunu. Kötü olan her şeyin temelinde bunu görüyorum. Sevgi aslında her şeyin ilacı.”

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