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Atiye dördüncü kez anne oldu! İşte kızına verdiği isim...

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#Atiye#Erol Sebebci#Atiye Anne Oldu
Atiye dördüncü kez anne oldu İşte kızına verdiği isim...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 15:03

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Atiye, dördüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Eşi Erol Sebebci ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı, bir kez daha kız çocuğu sahibi oldu.

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Atiye'nin ailesi büyüdü

Sahne performansı ve hit şarkılarıyla müzik dünyasında adından söz ettiren Atiye, özel hayatını ise gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Ünlü sanatçı, 2018 yılında prodüktör Erol Sebebci ile Almanya'da dünyaevine girmişti. Bu evlilikten üç kız çocuğu sahibi olan Atiye, geçtiğimiz aylarda dördüncü kez anne olacağının müjdesini vermişti.

Atiye dördüncü kez anne oldu İşte kızına verdiği isim...

Dördüncü bebeğini kucağına aldı

Geniş bir aile istediğini daha önce de dile getiren Atiye'nin bir kız bebek beklediği öğrenilmiş ve bu haber hayranlarını sevindirmişti.

Beklenen güzel haber geldi. Atiye, dördüncü kızını dünyaya getirerek yeniden annelik heyecanı yaşadı.

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Atiye dördüncü kez anne oldu İşte kızına verdiği isim...

Minik bebeğin adı "İmany" oldu

Atiye ve Erol Sebebci çifti, ailelerine katılan minik kızlarına "İmany" adını verdi.

Dört kız çocuğu annesi olan Atiye'nin ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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