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Şarkıcı Atilla Taş'ın İlkay Sarıköse ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Sezen Taş, 8 Ekim'de Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan bir sitenin 14'üncü katından düşerek hayatını kaybetmişti. 34 yaşında yaşamını yitiren, iki çocuk annesi Sezen Taş, 9 Ekim'de düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Kızının doğum gününü torunlarıyla kutladı

Atilla Taş, kızının doğum gününde torunlarıyla bir araya geldi. Kızından geriye kalan iki torunuyla fotoğraf paylaşan şarkıcı, gönderisine “Doğum günün kutlu olsun canım kızım” notunu ekledi.

Taş'ın duygusal paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi görürken, çok sayıda kişi şarkıcıya destek mesajları göndererek sabır ve başsağlığı dileklerini yineledi.

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'Torunlarım için iyi olmak zorundayım”

Sezen Taş'ın vefatının ardından kendisine destek olanlara teşekkür eden Atilla Taş, yaşadığı acıyı tarif etmekte zorlandığını belirtmiş, Türkiye'nin dört bir yanından gelen mesajların kendisine güç verdiğini söylemişti.

Kızından geriye kalan iki torununa sahip çıkacağını da dile getiren şarkıcı, şu ifadeleri kullanmıştı:



“Şimdi evladımdan yadigâr iki kuzumla ilgilenip onlara sahip çıkmak istiyorum. Benim kızım dünya iyisiydi, onu çok özlüyorum. O artık tüm Türkiye'nin kızı, evladı, canı. Ben ondan razıyım, Allah da razı olsun… İyi değilim henüz ama torunlarım için biliyorum olmak zorundayım.”

Sezen Taş'ın ölümü

Olay, 8 Ekim 2026 sabah saatlerinde Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde bulunan Liparis 5 Tatil Sitesi'ndeki bir apartmanda meydana gelmişti. İddiaya göre 14'üncü kattan düşen Sezen Taş için olay yerine sağlık ekipleri sevk edilmiş, yapılan kontrollerde 34 yaşındaki genç kadının hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Sezen Taş'ın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.