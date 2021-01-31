Atilla Pekdemir kimdir ve hangi dizilerde oynadı? Ünlü oyuncu Atilla Pekdemir'in hayatı ve biyografisi

Atilla Pekdemir'nin hayatı ve biyografisi vefat haberinin ardından gündeme geldi. 2 yıldır akciğer kanseri ile mücadele eden Atilla Pekdemir kısa bir süre önce de koronavirüsü atlatmıştı. Hocası Yıldız Kenter'in tiyatrosunda (Kent Oyuncuları) yine bir Brecht oyunu Üç Kuruşluk Opera ile profesyonel Tiyatro hayatına başlayan usta isim çok sayıda sinema filmine adını yazdırdı.

ATİLLA PEKDEMİR KİMDİR?

10 Şubat 1943'te Giresun'da dünyaya geldi. Liseyi bitirdikten sonra 1959-1960 yılları döneminde Ankara Hukuk Fakültesine girdi. 1963 yılında konservatuar tiyatro bölümünü kazanınca hukuk eğitimine ara vererek konservatuara devam etti. 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

1963 yılında konservatuarın ilk yılında beş arkadaşı ile birlikte GRUP-6 Tiyatrosunu kurdu ve Türkiye'de ilk Brecht (Karan Ana'nın Silahları) oyununu sergiledi.

Gençlik tiyatrosu ile Almanya-Erlangen Milletler arası tiyatro festivalinde (Keşanlı Ali Destanı'nda) Ali rolünü oynadı. Sonra Minur Özkul Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar, Üç Maymun Kabare, Nisa Serezli-Tolga Aşkıner, Ali Poyrazoğlu, Deve Kuşu Kabare, Levent Kırca, Sadri Alışık Tiyatroları'nda oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı.

ROL ALDIĞI SİNEMA VE DİZİLER

Çok sayıda dizi ve sinema filminde yer alan usta oyuncunun yer aldığı projeler şöyle;

Emanet (Osman, TV Dizisi 2020)

Hercai (Yusuf Ağa, TV Dizisi 2019-2020)

Ailecek Şaşkınız (Muzaffer'in Babası, Sinema Filmi 2018)

Enes Batur Gerçek Kahraman Nevzat, Sinema Filmi 2018)

Bizim Hikaye (Avukatş, TV Dizisi 2019)

Çalgı Çengi İkimiz (Döşemeci Numan Usta, TV Dizisi 2017)

Adam ve Çocuk (TV Filmi 2016)

Oğlan Bizim Kız Bizim (Barış’ın babası, TV Dizisi 2016)

Adını Sen Koy (Ökkeş, TV Dizisi 2016)

Acı Aşk (TV Dizisi 2015-2016)

Düğün Dernek 2: Sünnet (Saffet'in Babası, Sinema Filmi 2015)

Vay Başıma Gelenler 2,5 (Sinema Filmi 2014)

Yeşil Deniz (Ağacın Altındaki Dayı, TV Dizisi 2014)

Yedikule Hayat Yokuşu (Hayri Baba, TV Dizisi 2014)

Otisabi (Nejat Amca, TV Dizisi 2013)

Nizama Adanmış Ruhlar (Yakup, TV Dizisi 2014-2015)

Ben Onu Çok Sevdim (Lütfi Kırdar (TV Dizisi 2013)

Aramızda Kalsın (Kasım, TV Dizisi 2013-2014)

Yol Ayrımı (TV Dizisi 2012)

Zehirli Sarmaşık (Ahmet Baba, TV Dizisi 2011)

Umutsuz Ev Kadınları (Kemalettin, TV Dizisi 2011-2013)

Farklı Desenler (Emniyet Müdürü, TV Dizisi 2011)

Yangın Var (Şirmen Dayı, Sinema Filmi 2011)

Kirli Oyunlar (Kapolyon, TV Filmi 2011)

Çok mu Komik? (Mamoş, Sinema Filmi 2010)

Hür Adam (Hakim Ali Rıza, Sinema Filmi 2010)

Sultan Avrupa'da (Prens Pismarcık, Sinema Filmi 2009)

Devrim Arabaları (Merkez Lokantacı, Sinema Filmi 2008)

Gece Gündüz (Enis Bey, TV Dizisi 2008)

Zoraki Koca (Nazif, TV Dizisi 2007)

Kabadayı (Battal, Sinema Filmi 2007)

Arka Sıradakiler (Fikret, TV Dizisi 2007)

Beşinci Boyut (Doktor, TV Dizisi 2005)

Acı Günler (TV Filmi 2005)

Kalp Gözü (TV Dizisi 2004)

Cennet Mahallesi (Hururi, TV Dizisi 2004)

Kurtlar Vadisi (Doktor, TV Dizisi 2003)

Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi 2002)

Güz Gülleri (TV Dizisi 2001)

Hayatım Roman (Kahveci, TV Dizisi 2000)

Fırat (Sadık, TV Dizisi 1997)

Olacak O Kadar (TV Dizisi 1986)

Vay Başımıza Gelenler (Naim, Sinema Filmi 1979)

Aslan Bacanak (Muavin Nazmi, Sinema Filmi 1977)