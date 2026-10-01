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Atilla Atasoy sahnelere veda etti

Güncelleme Tarihi:

#Atilla Atasoy#Konser#Müzik
Atilla Atasoy sahnelere veda etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 12:06

ATTİLA Atasoy, 53 yıllık müzik kariyerinin ardından sahne çalışmalarına veda ettiğini açıkladı.

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 Atasoy, bundan sonra yalnızca özel yardım gecelerinde konser vereceğini duyurdu.

Kararını sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı, “Vazgeçebilmek de bir başarıdır en sevdiğinden” ifadelerini kullandı. Atasoy, müzikten tamamen kopmayacağını belirtti.

Sanatçı, menajersiz bir şekilde sürdürdüğü 53 yıllık kariyerinde yaklaşık 200 beste ve 1000’e yakın şarkı ürettiğini de açıkladı:

“Şöhreti paraya çeviremeyen beceriksizliğime de üzülmüyorum. En azından kimseye borcum yok. Peynir ekmek yer mutlu olurum. Yeter ki huzurum olsun.”

Atasoy ayrıca bestelerini genç müzisyenlere ücretsiz olarak açacağını ancak MESAM kapsamındaki haklarının saklı olduğunu ifade etti.

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#Atilla Atasoy#Konser#Müzik

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