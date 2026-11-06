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Athena Gökhan 30 milyona yeşil oldu

Güncelleme Tarihi:

#Athena Gökhan#Reklam Filmi#Martin Werner
Athena Gökhan 30 milyona yeşil oldu
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2026 07:54

Gökhan Özoğuz, 30 milyon liraya anlaştığı yeni reklam filmi için kendisiyle özdeşleşen turuncu saçlarını yeşile boyattı.

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MARKA YÜZÜ

Yemek teslimat markası Trendyol Go’nun Uber Eats’e dönüşme yolculuğunu duyurmak için “İşin rengi değişti, sevdikleriniz değişmedi” sloganıyla bir reklam filmi hazırlandı. Markanın dönüşümünü gösteren reklam filminde Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz kamera karşısına geçti.

Athena Gökhan 30 milyona yeşil oldu

RENGİ DEĞİŞTİ

Turuncu saçlarıyla hafızalara kazınan Özoğuz, markanın turuncudan yeşile uzanan dönüşüm yolculuğunu eğlenceli bir hikâyeyle ekrana taşıdı. Ünlü yönetmen Martin Werner imzasıyla çekilen reklam filminde şarkıcının saçları yeşile boyandı. Özoğuz’un kampanya için 30 milyon liraya anlaştığı öğrenildi.

Athena Gökhan 30 milyona yeşil oldu

 

 

 

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#Athena Gökhan#Reklam Filmi#Martin Werner

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