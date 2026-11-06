Athena Gökhan 30 milyona yeşil oldu

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MARKA YÜZÜ

Yemek teslimat markası Trendyol Go’nun Uber Eats’e dönüşme yolculuğunu duyurmak için “İşin rengi değişti, sevdikleriniz değişmedi” sloganıyla bir reklam filmi hazırlandı. Markanın dönüşümünü gösteren reklam filminde Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz kamera karşısına geçti.

RENGİ DEĞİŞTİ



Turuncu saçlarıyla hafızalara kazınan Özoğuz, markanın turuncudan yeşile uzanan dönüşüm yolculuğunu eğlenceli bir hikâyeyle ekrana taşıdı. Ünlü yönetmen Martin Werner imzasıyla çekilen reklam filminde şarkıcının saçları yeşile boyandı. Özoğuz’un kampanya için 30 milyon liraya anlaştığı öğrenildi.