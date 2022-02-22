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Atatürk’ün hüzünlü aşkı film oluyor

#Mustafa Kemal Atatürk#Sofya Askeri Ataşeliği#Dimitrina
Atatürk’ün hüzünlü aşkı film oluyor

Mustafa Kemal Atatürk’ün Bulgar kızı Dimitrina’yla yaşadığı hüzün dolu aşk hikâyesi sinema filmi oluyor.

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Mustafa Kemal, henüz 30’lu yaşlarının başında genç bir subayken Sofya Askeri Ataşeliği’ne atanır. Burada General Stilyan Kovaçev’in kızı Dimitrina ile tanışır. Birbirlerine âşık olurlar. Dimitrina, Atatürk’ün evlenme teklifini mutlulukla kabul eder. Ancak büyük aşk evlilikle sonuçlanmaz. Atatürk’ün yıllar sonra “Bir kız sevdim ataşeyken, vermediler. Gençliğimi bıraktım Sofya’da” diye anlattığı bu aşk, şimdi “Dimitrina” filmiyle beyazperdeye taşınıyor.

27 EKİM 2023’TE VİZYONDA

“Dimitrina”yı “Dilber Ay” filminin ortak yapımcılarından Fikri Harika Prodüksiyon çekecek. Çekimlerine sonbaharda başlanacak “Dimitrina”, 27 Ekim 2023’te vizyona girecek. Fikri Harika Prodüksiyon’un kurucusu Özgür Tari, proje için “Çok büyük bir sorumluluk olduğunu biliyoruz. Ata’mıza yakışır bir film ortaya çıkaracağız” dedi.

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#Mustafa Kemal Atatürk#Sofya Askeri Ataşeliği#Dimitrina

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