Atakan Özkaya'dan babasına son veda

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir’de "Kaya" karakteriyle beğeni toplayan genç oyuncu Atakan Özkaya, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babası Mustafa Özkaya’nın vefat ettiğini duyurmuştu.

Mustafa Özkaya’nın geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Özkaya için bugün Maltepe Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Atakan Özkaya ve ailesi taziyeleri cami avlusunda kabul ederken cenaze törenine rol arkadaşları Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Dilin Döğer, Ferit Kaya, Alper Çankaya, Burak Şafak oyuncu Doğukan Güngör, yakınları ve sevenleri katıldı.

Mustafa Özkaya, kılınan cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı’nda toprağa verildi.

'BEKLENMEDİK BİR ÖLÜMDÜ’

Cenazeye katılan rol arkadaşı Ferit Kaya, "Mustafa abimizi çok seviyorduk. Atakan zaten kardeşimiz gibi. Ani bir kayıp oldu, hepimiz çok üzgünüz. Başta Atakan ve ailesine, sonra hepimize başsağlığı diliyorum. Kalp hastalığı vardı ama ölümcül bir durum olduğunu bilmiyorduk" dedi.

'EVİN NEŞESİ GİTTİ’

Cenazede gözyaşlarını tutamayan Atakan Özkaya’nın halası Vildan Özkaya ise “Telefonla haber geldiğinde inanamadım, birkaç kişiden teyit etmek zorunda kaldım. Çünkü hep şaka yapardı, inanmak istemedim. Çok sevdiğimiz biriydi, evin neşesi gitti" ifadelerini kullandı.

