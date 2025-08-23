×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Atakan Özkaya'dan babasına son veda

Güncelleme Tarihi:

#Atakan Özkaya#Mustafa Özkaya#Uzak Şehir
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2025 14:36

Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir dizisinde, Kaya karakterine hayat veren oyuncu Atakan Özkaya’nın babası Mustafa Özkaya (60) son yolculuğuna uğurlandı. Özkaya, Maltepe Merkez Camii’ndeki cenaze töreninin ardından Başıbüyük Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Haberin Devamı

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir’de "Kaya" karakteriyle beğeni toplayan genç oyuncu Atakan Özkaya, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babası Mustafa Özkaya’nın vefat ettiğini duyurmuştu.

Atakan Özkayadan babasına son veda

Mustafa Özkaya’nın geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Özkaya için bugün Maltepe Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Atakan Özkayadan babasına son veda

Atakan Özkaya ve ailesi taziyeleri cami avlusunda kabul ederken cenaze törenine rol arkadaşları Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Dilin Döğer, Ferit Kaya, Alper Çankaya, Burak Şafak oyuncu Doğukan Güngör, yakınları ve sevenleri katıldı.

Haberin Devamı

Atakan Özkayadan babasına son veda

Mustafa Özkaya, kılınan cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Atakan Özkayadan babasına son veda

'BEKLENMEDİK BİR ÖLÜMDÜ’

Cenazeye katılan rol arkadaşı Ferit Kaya, "Mustafa abimizi çok seviyorduk. Atakan zaten kardeşimiz gibi. Ani bir kayıp oldu, hepimiz çok üzgünüz. Başta Atakan ve ailesine, sonra hepimize başsağlığı diliyorum. Kalp hastalığı vardı ama ölümcül bir durum olduğunu bilmiyorduk" dedi.

Atakan Özkayadan babasına son veda

'EVİN NEŞESİ GİTTİ’

Cenazede gözyaşlarını tutamayan Atakan Özkaya’nın halası Vildan Özkaya ise “Telefonla haber geldiğinde inanamadım, birkaç kişiden teyit etmek zorunda kaldım. Çünkü hep şaka yapardı, inanmak istemedim. Çok sevdiğimiz biriydi, evin neşesi gitti" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Atakan Özkayadan babasına son veda

Haberle ilgili daha fazlası:
#Atakan Özkaya#Mustafa Özkaya#Uzak Şehir

BAKMADAN GEÇME!