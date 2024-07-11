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Atakan Aslan ile Serap Korkmaz'ın aile tatili

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#Atakan Aslan#Barış Kılıç#Çakal
Atakan Aslan ile Serap Korkmazın aile tatili
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 11:06

Atakan Aslan önceki gün ailesi ile Çeşme Çiftlikköy’deki Fun Beach’te görüntülendi.

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Kızı Zenia ile birlikte denize giren Arslan, gün boyu eğlenceli anlar yaşadı. Eşi Serap Korkmaz da elindeki telefonu ile bol bol baba kızın fotoğrafını çekti. (Deniz BOY)

Atakan Aslan ile Serap Korkmazın aile tatili

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KISKANÇLIK OLMUYOR

Barış Kılıç, önceki gün 17 yıldır mutlu bir evlilik sürdürdüğü eşi Ayşegül Kılıç ile Türkbükü’ndeki bir iskelede görüntülendi. Ayşegül Kılıç, “Eşiniz Barış Kılıç’ı hayranlarından kıskanıyor musunuz?” sorusuna “Olmuyor diyeyim” cevabını vererek tebessüm ettirdi.

Atakan Aslan ile Serap Korkmazın aile tatili

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O esnada araya giren Barış Kılıç “Biz geçtik artık o konuları, kaç yıllık hayat arkadaşım. Sağ olsun hiçbir zaman beni yalnız bırakmaz” diye konuştu. (Kamil SÜMER)

SAHİLDE KUTLAMALAR

Çakal önceki gün Bendita Türkbükü’nde sahne öncesi denize girerek serinledi. Sevenleriyle de bol bol fotoğraf çektiren rap’çi ardından mekanda bir konser verdi.

Atakan Aslan ile Serap Korkmazın aile tatili

Deha Bilimlier de aynı yerde yeni çıkardığı cover parçası “Git Git Yoluna”nın çıkışını pizza yiyerek kutladı. Şarkıcı, “Ben tam bir cover canavarıyım, yine ortalık inleyecek” dedi. Bilimlier ardından sürat teknesiyle yemek yediği mekandan ayrıldı.

ÇEŞME'DE DİNLENİYOR

Yunan basketbol takımı Panathinaikos’un baş antrenörü Ergin Ataman, sezonun yorgunluğunu Çeşme’de atıyor. Takımı THY Avrupa Ligi’nde ikinci sıraya taşıyan Ataman, ailesiyle çıktığı tatilde görüntülendi. Önceki gün Fun Beach’te arkadaşlarıyla bir araya gelen teknik adam, sıcaktan bunalınca kendini serin sulara attı. (Deniz BOY)

Atakan Aslan ile Serap Korkmazın aile tatili

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#Atakan Aslan#Barış Kılıç#Çakal

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