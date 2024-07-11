Atakan Aslan ile Serap Korkmaz'ın aile tatili

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Kızı Zenia ile birlikte denize giren Arslan, gün boyu eğlenceli anlar yaşadı. Eşi Serap Korkmaz da elindeki telefonu ile bol bol baba kızın fotoğrafını çekti. (Deniz BOY)

Yaz geldİ...Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

KISKANÇLIK OLMUYOR

Barış Kılıç, önceki gün 17 yıldır mutlu bir evlilik sürdürdüğü eşi Ayşegül Kılıç ile Türkbükü’ndeki bir iskelede görüntülendi. Ayşegül Kılıç, “Eşiniz Barış Kılıç’ı hayranlarından kıskanıyor musunuz?” sorusuna “Olmuyor diyeyim” cevabını vererek tebessüm ettirdi.

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O esnada araya giren Barış Kılıç “Biz geçtik artık o konuları, kaç yıllık hayat arkadaşım. Sağ olsun hiçbir zaman beni yalnız bırakmaz” diye konuştu. (Kamil SÜMER)

SAHİLDE KUTLAMALAR

Çakal önceki gün Bendita Türkbükü’nde sahne öncesi denize girerek serinledi. Sevenleriyle de bol bol fotoğraf çektiren rap’çi ardından mekanda bir konser verdi.

Deha Bilimlier de aynı yerde yeni çıkardığı cover parçası “Git Git Yoluna”nın çıkışını pizza yiyerek kutladı. Şarkıcı, “Ben tam bir cover canavarıyım, yine ortalık inleyecek” dedi. Bilimlier ardından sürat teknesiyle yemek yediği mekandan ayrıldı.

ÇEŞME'DE DİNLENİYOR

Yunan basketbol takımı Panathinaikos’un baş antrenörü Ergin Ataman, sezonun yorgunluğunu Çeşme’de atıyor. Takımı THY Avrupa Ligi’nde ikinci sıraya taşıyan Ataman, ailesiyle çıktığı tatilde görüntülendi. Önceki gün Fun Beach’te arkadaşlarıyla bir araya gelen teknik adam, sıcaktan bunalınca kendini serin sulara attı. (Deniz BOY)