Ata Demirer yeni yaşını, yeni aşkıyla kutladı

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Mizah dünyasının sevilen ismi Ata Demirer, 53’üncü yaşı için ilk kutlamayı ailesiyle yaptı. Annesi Ayten Kaçar ve kardeşi Cenk Demirer’le birlikte pasta kesen ünlü komedyenin evdeki bu mini partisine yeni sevgilisi de eşlik etti.
Ata Demirer, pastasıyla verdikleri pozu sosyal medyada “Sevdiklerimle yeni yaşa merhaba” notuyla paylaştı.
1 YILDIR BİRLİKTELER
Ata Demirer ve sevgilisi aynı günün akşamı Cihangir Jash adlı mekânda görüntülendi. Çıkışta evine kadar genç kadınla el ele yürüyen ünlü komedyen soruları yanıtlamadı.
İlişkilerini 1 yıldır gözlerden uzakta yaşayan Dilara Alemdar ve Ata Demirer ilk kez görüntülendi.