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Ata Demirer yeni yaşını, yeni aşkıyla kutladı

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#Ata Demirer#Dilara Alemdar#Doğum Günü Kutlaması
Ata Demirer yeni yaşını, yeni aşkıyla kutladı
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2025 08:12

Ata Demirer yeni yaşını sevgilisi Dilara Alemdar’la kutladı. Demirer, ilk kez fotoğrafını paylaştığı sevgilisiyle aynı gün el ele görüntülendi.

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Mizah dünyasının sevilen ismi Ata Demirer, 53’üncü yaşı için ilk kutlamayı ailesiyle yaptı. Annesi Ayten Kaçar ve kardeşi Cenk Demirer’le birlikte pasta kesen ünlü komedyenin evdeki bu mini partisine yeni sevgilisi de eşlik etti.

Ata Demirer yeni yaşını, yeni aşkıyla kutladı

Ata Demirer, pastasıyla verdikleri pozu sosyal medyada “Sevdiklerimle yeni yaşa merhaba” notuyla paylaştı.

1 YILDIR BİRLİKTELER

Ata Demirer ve sevgilisi aynı günün akşamı Cihangir Jash adlı mekânda görüntülendi. Çıkışta evine kadar genç kadınla el ele yürüyen ünlü komedyen soruları yanıtlamadı.

Ata Demirer yeni yaşını, yeni aşkıyla kutladı

Sevgililer akşam saatlerinde Cihangir Jash’ta objektife takıldı.

Demirer’in yeni sevgilisinin bir sigorta şirketinde müdür yardımcısı olarak çalışan Dilara Alemdar olduğu ve sevgililerin yaklaşık 1 yıldır görüştüğü öğrenildi.

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Ata Demirer yeni yaşını, yeni aşkıyla kutladı

İlişkilerini 1 yıldır gözlerden uzakta yaşayan Dilara Alemdar ve Ata Demirer ilk kez görüntülendi.

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#Ata Demirer#Dilara Alemdar#Doğum Günü Kutlaması

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