Ata Demirer yeni yaşını, yeni aşkıyla kutladı

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Mizah dünyasının sevilen ismi Ata Demirer, 53’üncü yaşı için ilk kutlamayı ailesiyle yaptı. Annesi Ayten Kaçar ve kardeşi Cenk Demirer’le birlikte pasta kesen ünlü komedyenin evdeki bu mini partisine yeni sevgilisi de eşlik etti.

Ata Demirer, pastasıyla verdikleri pozu sosyal medyada “Sevdiklerimle yeni yaşa merhaba” notuyla paylaştı.

1 YILDIR BİRLİKTELER

Ata Demirer ve sevgilisi aynı günün akşamı Cihangir Jash adlı mekânda görüntülendi. Çıkışta evine kadar genç kadınla el ele yürüyen ünlü komedyen soruları yanıtlamadı.

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Sevgililer akşam saatlerinde Cihangir Jash’ta objektife takıldı.Demirer’in yeni sevgilisinin bir sigorta şirketinde müdür yardımcısı olarak çalışan Dilara Alemdar olduğu ve sevgililerin yaklaşık 1 yıldır görüştüğü öğrenildi.



İlişkilerini 1 yıldır gözlerden uzakta yaşayan Dilara Alemdar ve Ata Demirer ilk kez görüntülendi.