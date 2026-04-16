Ata Demirer: Nazara inanıyorum

Bir süredir Dilara Alemdar ile aşk yaşayan ünlü komedyen özel hayatıyla ilgili soruları yanıtlamadı:



“Hayatımızın sürekli canlı yayında olması bana doğru gelmiyor. Bir de nazara çok inanıyorum.” Annesinin bu hayatta en çok sevgiye önem verdiğini vurgulayan Demirer, “Annem bize bambaşka bir şey öğretti. ‘İnsanoğlu sevmek için gelmiştir dünyaya’ der ya. Bir süre sonra o taşın hikâyesini düşünür ve kendini severken bulurdun” diye konuştu.



Yıllar içinde mizahının evrildiğini söyleyen Demirer, bugün daha incelikli bir yerden üretmeyi tercih ettiğini ifade etti:



“Yaş ilerledikçe insan daha az kalp kırmaya çalışıyor. Çünkü hepimiz biraz kırık kalpler sokağından geçiyoruz.”



HEM HÜZÜNLÜ HEM KOMİK



Yeni bir senaryo üzerinde çalıştığını söyleyen Ata Demirer, baş karakterinin ‘Nejat’ olduğunu açıkladı:



“Hem hüzünlü hem komik ama bu kez daha umut veren bir film olsun istiyorum.” Ünlü komedyen “Eyyvah Eyvah” film serisinde birlikte rol aldığı Demet Akbağ için ise “Hâlâ hayatımdaki en önemli insanlardan biri” diye konuştu. Denizle kurduğu bağı hayatının merkezine koyan Demirer, bu ilişkiyi şu sözlerle anlattı: “Benim için her şey deniz. Thalasso terapi gibi… Su vücuduma masaj yapıyor. Dalarım, balık yakalarım, yerim. Kendimi su insanı olarak görüyorum.”

MÜZİKOFİLİ VAR BENDE

İnsanları gözlemleme biçimiyle dikkat çeken Ata Demirer, karakterlerini zihninde sesler üzerinden kurduğunu söyledi:

“İşitsel bir insanım. Müzikofili var bende. O yüzden insanları çoğu zaman sesleriyle kaydediyorum.” Demirer “Komediyle karın doyar mı?” sorusuna da cevap verdi: “Doyar. Şu ölümlü dünyada, sevdiğin işi yapmak lazım.”