Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Ata Demirer 'fahri doktor' ilan edildi

#Ata Demirer#14 Mart Tıp Bayramı#Prof. Dr. Adnan Sayar
Ata Demirer fahri doktor ilan edildi

Hayata Bağış Derneği’nin 14 Mart Tıp Bayramı’nda düzenlediği geceye katılan Ata Demirer’e üzerinde adı yazan bir doktor önlüğü hediye edildi. Prof. Dr. Adnan Sayar, komedyene “Sizi fahri doktor ilan ediyorum” dedi.

Haberin Devamı

ORGAN BAĞIŞI UMUT YEŞERTİYOR

Organ bağışıyla ilgili farkındalık oluşturabilmek için çalışmalar yapan Hayata Bağış Derneği’nin Jolly Joker Vadistanbul’da düzenlediği etkinlikte, doktor ve organ nakli koordinatörlerinin kurduğu Ayda1Detoks grubu sahne aldı. Ata Demirer, konuk sanatçı olarak katıldığı gecede sahneye çıkıp “Büklüm Büklüm” ve “Begonvil” şarkılarını seslendirdi. Demirer, organ bağışı için destek istedi: “Aileler için çok zor bir süreç. Ama organ bağışı umut yeşerten bir durum.”

Ata Demirer fahri doktor ilan edildi

PİDE FIRININA GİRER GİBİ MR ÇEKTİRDİM

Ata Demirer sahnede sağlık sektörüyle ilgili espriler de yaptı: “Ben tıpla yakından ilgileniyorum. Daha yeni kilo verdim ama maliyetli oldu. Siz doktorsunuz, tanıdığınız vardır. Söyleyin 120 kilo üstü insanlara da özel sigorta yapsınlar. MR çektirdim. O MR işi acayip. İnsan kendini pide fırınına girer gibi hissediyor. Bitmek bilmedi. Renkli sıvıları dayadılar, özel sigorta kapsamında olmadığım için de pavyon hesabı gibi bir hesap geldi!” 

Haberin Devamı

Gülşen gibi olmama Türkiye hazır değil

Ata Demirer esprileriyle salonu kahkahaya boğdu: “Şimdiki nesil çok şanslı. Tarkan var. Bizim zamanımızda Küçük Ceylan vardı. Acı vardı yani. Ceylan’dan kaçsan Bergen, ondan kaçsan Kibariye vardı. Tarkan gibi sahnede dans edebilmem için 50 kilo daha vermem lazım. Gülşen gibi sahneye çıkayım desem, ona da henüz Türkiye hazır değil!”

Özbeğen’i oynamayacak

Taverna müziğinin ustası Ferdi Özbeğen’in hayatı, vefatından 8 yıl sonra film oluyor. Özbeğen’i Ata Demirer’in canlandıracağı öne sürüldü.

Ata Demirer fahri doktor ilan edildi


Ünlü komedyen iddiaya şöyle yanıt verdi: “Yok yanlış, bana hiç gelmedi öyle bir proje. Ben kendi ‘Bursa Bülbülü’ filmimi hazırlıyorum.”

Tıbbın mucizesi

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Selçuk Köse pandeminin başında koronaya yakalanmıştı. Yoğun bakımda kalbi duran, mide kanaması geçiren ve virüsün beyninde tutuluma yol açtığı Dr. Köse, meslektaşlarının çabalarıyla hayata tutundu. Önce mesleğine, ardından müzik hayatına dönen Dr. Köse, meslektaşlarıyla kurduğu Ayda1Detoks grubuyla 2 yıl sonra ilk kez 14 Mart Tıp Bayramı’nda sahneye çıktı. (DHA)

Haberin Devamı

Ata Demirer fahri doktor ilan edildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ata Demirer#14 Mart Tıp Bayramı#Prof. Dr. Adnan Sayar

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Marianın torunlarını kurtarıyor

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Maria'nın torunlarını kurtarıyor

#Ukrayna
Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

#Rusya Ukrayna
Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Marianın torunlarını kurtarıyor

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Maria'nın torunlarını kurtarıyor

#Ukrayna
Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

#Rusya Ukrayna
Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud