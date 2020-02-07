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Hayat
Haber Giriş: 07.02.2020 - 14:02,Son Güncelleme:/

Ata Çağlayan kimdir ve kaç yaşında?

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Ata Çağlayan kimdir ve kaç yaşında?

Ata Çağlayan, magazin dünyasını takip eden kişiler tarafından araştırılan isimler arasında yer alıyor. Ünlü organizatör Banu Noyan ile evli olan Ata Çağlayan, tahsilini gerçekleştirdiği mühendislik alanı yerine organizatörlük alanında hizmet vermektedir. Peki, Ata Çağlayan kimdir ve kaç yaşında? İşte, Ata Çağlayan hakkında merak edilen bazı bilgiler

Ata Çağlayan, 12 Ocak 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Mühendis olan ancak reklamcılık ve organizatörlük yapan Ata Çağlayan, çocukluk yıllarını İstanbul'da geçirmiş, ilkokul ve ortaokulu İstanbul'da okumuştur. Çocukluk yıllarında müzikle ilgilenen Ata çağlayan, Boğaziçi Üniversitesi Yüksek Bilgisayar Mühendisiliği mezunu olmuştur. Bu bölümlerin yanı sıra reklamcılık ve organizatörlük yapmıştır. 

Bir dönem mankenlik de yapan Çağlayan, “Kalbimin Sahibi” klibi ile müzik dünyasına girmiştir. 

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