Ata Çağlayan kimdir ve kaç yaşında?

Ata Çağlayan, 12 Ocak 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Mühendis olan ancak reklamcılık ve organizatörlük yapan Ata Çağlayan, çocukluk yıllarını İstanbul'da geçirmiş, ilkokul ve ortaokulu İstanbul'da okumuştur. Çocukluk yıllarında müzikle ilgilenen Ata çağlayan, Boğaziçi Üniversitesi Yüksek Bilgisayar Mühendisiliği mezunu olmuştur. Bu bölümlerin yanı sıra reklamcılık ve organizatörlük yapmıştır.

Bir dönem mankenlik de yapan Çağlayan, “Kalbimin Sahibi” klibi ile müzik dünyasına girmiştir.