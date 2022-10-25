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Asya’yı bir de benimle izleyin

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#Türkan Şoray#Selvi Boylum Al Yazmalım#Beyoğlu Kültür Yolu Festivali
Asya’yı bir de benimle izleyin
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 07:43

BEYOĞLU Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nin dış alanında düzenlenen “Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması” etkinliğinde önceki gün Yeşilçam’ın kült filmi “Selvi Boylum Al Yazmalım” gösterildi.

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Etkinliğe filmin başrol oyuncusu Türkan Şoray da katıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, usta sanatçıyı “Gönlümüzdeki abide şahsiyet” diyerek takdim etti.

Asya’yı bir de benimle izleyin

Gösterim öncesi sevenleriyle bir araya gelen Şoray, “Bu festivalin binlerce kişiye ulaşması, kültür ve sanat açısından çok değerli. O nedenle yıllarca sürmesini diliyorum” dedi.

Kendisini büyük coşkuyla karşılayan izleyicilere “Filmi muhtemelen izlemişsinizdir ama Asya’yı bir de benimle izleyin” diye seslenen Türkan Şoray, daha sonra kalabalıkla birlikte filmi izledi.

Asya’yı bir de benimle izleyin

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile Türkan Şoray filmi yan yana izledi.

 

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#Türkan Şoray#Selvi Boylum Al Yazmalım#Beyoğlu Kültür Yolu Festivali

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