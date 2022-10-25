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Etkinliğe filmin başrol oyuncusu Türkan Şoray da katıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, usta sanatçıyı “Gönlümüzdeki abide şahsiyet” diyerek takdim etti.

Gösterim öncesi sevenleriyle bir araya gelen Şoray, “Bu festivalin binlerce kişiye ulaşması, kültür ve sanat açısından çok değerli. O nedenle yıllarca sürmesini diliyorum” dedi.

Kendisini büyük coşkuyla karşılayan izleyicilere “Filmi muhtemelen izlemişsinizdir ama Asya’yı bir de benimle izleyin” diye seslenen Türkan Şoray, daha sonra kalabalıkla birlikte filmi izledi.