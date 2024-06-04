'Sevdiğini kaybeden çok fazla yaşamazmış...' Asuman Yolaç 48 yıllık eşine kavuştu

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Bir süredir kanser tedavisi gören ve geçen pazar günü yaşamını yitiren 1970 Türkiye Güzeli Asuman Yolaç, öğle vakti Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Zekeriyaköy Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze törenine Yolaç çiftinin oğulları Mehmet Yolaç rahatsızlığı nedeniyle katılamazken, taziyeleri kızları Göksu Yolaç kabul etti.

Törende İzzet Özilhan, Perran Kutman-Koral Sarıtaş ve Ali Sabancı da hazır bulundu.

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İzzet Yıldızhan, “Çok seven insanlar, sevdiğini kaybedince çok fazla yaşamazmış. Ben onların aşkına, sevgisine şahidim. Üzerimde de çok büyük emekleri var. Allah rahmet eylesin” dedi.