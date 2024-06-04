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'Sevdiğini kaybeden çok fazla yaşamazmış...' Asuman Yolaç 48 yıllık eşine kavuştu

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#Asuman Yolaç#Erkan Yolaç#Cenaze
Sevdiğini kaybeden çok fazla yaşamazmış... Asuman Yolaç 48 yıllık eşine kavuştu
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 15:22

EŞİ Erkan Yolaç’ın vefatından 17 gün sonra hayatını kaybeden Asuman Yolaç son yolculuğuna uğurlandı.

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Bir süredir kanser tedavisi gören ve geçen pazar günü yaşamını yitiren 1970 Türkiye Güzeli Asuman Yolaç, öğle vakti Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Zekeriyaköy Mezarlığı’na defnedildi.

Sevdiğini kaybeden çok fazla yaşamazmış... Asuman Yolaç 48 yıllık eşine kavuştu

Cenaze törenine Yolaç çiftinin oğulları Mehmet Yolaç rahatsızlığı nedeniyle katılamazken, taziyeleri kızları Göksu Yolaç kabul etti.

Sevdiğini kaybeden çok fazla yaşamazmış... Asuman Yolaç 48 yıllık eşine kavuştu

Törende İzzet Özilhan, Perran Kutman-Koral Sarıtaş ve Ali Sabancı da hazır bulundu.

Sevdiğini kaybeden çok fazla yaşamazmış... Asuman Yolaç 48 yıllık eşine kavuştu

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İzzet Yıldızhan, “Çok seven insanlar, sevdiğini kaybedince çok fazla yaşamazmış. Ben onların aşkına, sevgisine şahidim. Üzerimde de çok büyük emekleri var. Allah rahmet eylesin” dedi. 

Sevdiğini kaybeden çok fazla yaşamazmış... Asuman Yolaç 48 yıllık eşine kavuştu

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#Asuman Yolaç#Erkan Yolaç#Cenaze

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