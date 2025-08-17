×
Astrolog Nuray Sayarı'nın gelinliği olay oldu! 'Krem şanti gibi olmuş'

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2025 15:41

Astrolog Nuray Sayarı, 54 yaşında ikinci kez nikâh masasına oturdu! Ünlü astrolog, Almanya’da yaşayan iş insanı Ahmet Destan ile 15 Ağustos 2025’te dünyaevine girdi. Göz kamaştırıcı kına gecesinin ardından Beykoz Acarkent’te gerçekleşen düğün, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Nuray Sayarı’nın seçtiği kabarık, üç boyutlu çiçek aplikeleriyle süslenmiş gelinlik adeta bir moda şovunu aratmadı. Uzun duvak ve kat kat tüllerle tamamlanan prenses model tasarım dikkat çekti.

Sayarı, gelinliği için “Eşim öyle kolay kolay beğenmez, o beğendiyse tamamdır” diyerek tercihini savundu. Ancak sosyal medyada yorumlar ikiye bölündü!

Krem Şanti mi, Masal Prensesi mi?

Sosyal medya kullanıcıları Sayarı’nın gelinliğini gündem yaptı. Kimileri “tam bir masal gelinliği” yorumuyla beğenilerini dile getirirken, kimileri ise “krem şantiye benzemiş” diyerek esprili eleştirilerde bulundu.

Işıltılı kına gecesi göz kamaştırdı

Düğün öncesi yapılan kına gecesi de en az düğün kadar konuşuldu. Acarkent’teki lüks villada gerçekleşen gece, davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Sayarı'nın kırmızı bindallısı ve altın işlemeli detayları da sosyal medyada çok beğenildi.

Mutluluğa “Evet” dediler

Törene iş ve sanat camiasından birçok ünlü isim katıldı. Çiftin nikâh masasında göz göze gelerek “evet” dediği an ise davetliler tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

