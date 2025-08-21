Asmalı Konak oyuncuları çeyrek asır sonra buluştu: Zamanı büktük

Haberin Devamı

Dizinin Hayriye'si Goncagül Sunar, Lale'si Aysun Metiner ve Fatma'sı Nihal Menzil, Sümbül Karadağ karakterine hayat veren Selda Alkor'u evinde ziyaret etti.

Alkor, neredeyse çeyrek asır sonra gerçekleşen buluşmanın fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı.

"Sürpriz ziyaret, sürpriz buluşma... Resmen zamanı büktük ve çok özleşmişiz"

YILLAR SONRA AYNI POZLARI VERDİLER

Magazin dünyasının ünlü isimleri, yıllar önce çekilen fotoğrafları bugüne uyarladı ve benzer pozları tekrar verdiler... İşte ortaya çıkan manzaralar...

Barbie ve Ortega buluştu

Bir dönemin popüler dizisi “Hayat Bilgisi”nin oyuncuları İpek Erdem ve Paşhan Yılmazel yıllar sonra bir araya geldi.

Erdem, geçtiğimiz hafta Gökçe Bahadır ile olan buluşmasının ardından bu kez de dizideki büyük aşkı ‘Ortega Sedat’a hayat veren Paşhan Yılmazel ile buluştu. İkilinin buluşması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Erdem, tiyatro oyununa gittiği Yılmazel ile fotoğrafını şu sözlerle paylaştı:

“Sürpriiiiz! Canım Paşhan Yılmazel’in yazdığı, yönettiği ve Tuana Goere ile beraber oynadıkları ‘Juliet’ oyununu izledim. Çok keyifli bir oyundu. Uzun zamandır görüşememiştik. İyi oldu Paşoşum! Şükür kavuşturana. Seni seyretmek, yeniden bir arada olmak çok güzel.”

Eski günlerdeki gibi

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdem fotoğrafa, kalp emojisi koydu. Bahadır ise, 'Hi Barbie' mesajıyla alıntıladı.

Yıllar sonra buluşan ikilinin fotoğrafları büyük ilgi gördü.

'Yıllar sizi teğet geçmiş'

2006 - 2011 yılları arasında yayınlanan 'Doktorlar' dizisinin efsane ikisi bir araya geldi. Buluşmadan renkli kareler büyük ilgi gördü.

Bir döneminin efsane dizilerinden Doktorlar’da ‘Ela’ karakterini canlandıran Yasemin Özilhan ve ‘Zenan’ karakterini canlandıran Melike Güner, yıllar sonra bir araya geldi.

Buluşup hasret gideren ikili, takipçilerini geçmişe götürdü.

Büyük ilgi gören kareler çok sayda beğeni aldı. İkiliye 'Yıllar size uğramamış', 'Dizi yeniden çekin', 'Ben çocuktum, büyüdüm. Siz hala aynısınız' şeklinde yorumlar da yapıldı.

Yıllar sonra bir araya geldiler... Şaşırtan değişim!

Kanal D ekranlarının efsane dizisi Kavak Yelleri oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi. Dizinin başrol oyuncuları İbrahim Kendirci ve Dağhan Külegeç eski günleri yâd etti.

2007 - 2011 yılları arasında ekrana gelen başrollerinde Dağhan Külegeç, İbrahim Kendirci, Aslı Enver ve Pelin Karahan'ın yer aldığı Kavak Yelleri dizisi bir döneme damga vurdu.

Dizide iki yakın arkadaşı canlandıran Efe ile Deniz yıllar sonra bir araya geldi.

Bu anları ölümsüzleştiren Dağhan Külegeç, eski rol arkadaşı İbrahim Kendirci ile verdiği poza "Naber Deniz?" notunu düştü.

Külegeç ile Kendirci'nin yıllar içerisindeki değişimi dikkat çekti. Kariyerine oyuncu olarak devam eden Külegeç, ekranlarda boy göstermeye devam ediyor. Kendirici ise oyunculuğun yanı sıra müzisyen olarak sahnelerde yer alıyor.

Dizide Aslı karakterlerine hayat veren Pelin Karahan, Kavak Yelleri'nin ardından ününe ün kattı. Karahan birbirinden çok izlenen projelerde yer aldı. Bedri Güntay ile mutlu bir evliliği olan 39 yaşındaki ünlü oyuncu iki çocuk annesi.

2022 yılında Berkin Gökbudak'la evlenen Aslı Enver ise 2023 yılında kızı Elay'ı kucağına aldı. Bütün zamanını kızına ayıran 40 yaşındaki Enver bir süredir ekranlardan uzak.

Bir elmanın yarısıydılar... 22 yıl sonra aynı poz!

2002 yılında yayınlanan ve 55 bölüm süren 'Yarım Elma' dizisi yıllar sonra bir araya gelen ikiz kardeşlerin hayatını ekrana getirdi. Bu sıcak hikayenin başrollerinde ise Janset Paçal ve Günay Karaoğaçoğlu yer aldı.

İkili aradan geçen zamana rağmen dostluklarını devam ettirdi.

Janset, dizideki kardeşi Günay Karacaoğlu'nu özel gününde yalnız bırakmadı. Doğum gününden fotoğrafları şu notla paylaştı:

“O benim hem canım hem gardaşım. İyi ki doğmuş da yollarımız ve kalplerimiz birleşmiş. Seni çok seviyorum canım gardaşım. Nice güzel yaşlara.”

'Değişen sadece saç rengi'

Süheyl ve Behzat Uygur, bir dönem “Şahane Pazar” programını birlikte sundukları İpek Tanrıyar’la yıllar sonra yeniden bir araya geldi.

Tanrıyar, oyunlarını izlemeye gittiği Uygur kardeşleri kuliste ziyaret etti ve ikiliyle 2002’de verdiği pozu tekrarladı.

Behzat Uygur eski ve yeni fotoğraflarını Instagram’da “İpek oyunumuza geldi. Bir önce-sonra yapalım dedik” notuyla paylaştı.

Tanrıyar da kendi sayfasına eklediği o karelerin altına şöyle yazdı: “Mazi kalbimde öyle güzel ki, en az şimdiki gibi.” Paylaşıma “O döneme ışınlandım”, “Değişen sadece saç rengi” şeklinde yorumlar geldi.

Yıllar sonra aynı poz

1995 yılı Queen of Turkey yarışması birincisi Ebru Şallı ve aynı sene Türkiye Güzeli olan Demet Şener, ödül gecesinde bir araya geldi. Hasret gideren ikili yıllar sonra aynı pozu verdi.

Türkiye'nin en güzel kadınları arasında yer alan Demet Şener ve Ebru Şallı'nın uzun yıllardır süren dostluğu devam ediyor. Zaman zaman bir araya gelen ikili önceki akşam ‘Azar Yıldızları’ ödül gecesine katıldı. Tescilli güzeller, birlikte çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Şener, Şallı ile pozlarına; "Canım Ebru Şallı ile güzel bir davetten" notunu düştü. Şallı, yakın dostuna; "İstanbul'da yangın çıkmış" yorumunu yaptı.

Ardından aynı kareleri kendi sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isim, gönderisine; "Zamansız dostluk" notunu düştü.

İkilinin pozlarına binlerce beğeni ve "Yıllara meydan okuyorsunuz" "zamanı durdurmuşsunuz" gibi yorumlar geldi.

Ebru Şallı ve Demet Şener 2000'li yılların başında 'Dekolte' programını sunmuştu.

Kızıyla aynı pozu verdi

Ağustos 2020'de ilk çocuğunu dünyaya getiren Bengü, minik Zeynep ile bu fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Kendi çocukluk fotoğrafını da sayfasında yayınlayan Bengü altına " Ben, kızım...Babam ve ben..." notunu düştü. İki fotoğraf arasındaki benzerlik dikkat çekti.

37 yıl sonra

Oyuncu ve sunucu İbrahim Büyükak, ablaları Gamze Büyükak ve Gökben Büyükak Demirel ile 37 yıl önceki çocukluk fotoğrafındaki pozun aynısını verdi.

Eski günleri yad eden oyuncu fotoğraflarını, "37 yıl önce ve şimdi ablamlarla ben" notuyla yayınladı.

Bu kez yalnız

Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, geçmiş günleri yad etti. Çocukken dayılarıyla enstrüman çaldığı sokağa yıllar sonra tek başına giden Şenlendirici, o günlere andı.

"Ayazköy-Bergama! Klarnetçiler: Ustam dayım Mansur Köfeci ve rahmetli dayım Üstat Kel Mesut... Davulcuda büyük ihtimalle Çilli Şerif amca’ mesajını düştü."

Emanet ceketten bugünlere

Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından annesiyle fotoğrafını paylaştı.

Altına "Fotoğraf 20 yıl önceden. Kardeşimin düğünü. Takım elbise emanet" notunu düştü.

Yıllar içinde hatırı sayılır bir servetin sahibi olan ünlü işletmeci, annesiyle bir kez daha objektif karşısına geçti.