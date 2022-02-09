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Aslında o rol için boyu yeterli değildi: Yerini uzun boylu ve daha kaslı oyuncuya bıraktı

#Tom Cruise#Alan Ritchson#Jack Reacher
Aslında o rol için boyu yeterli değildi: Yerini uzun boylu ve daha kaslı oyuncuya bıraktı

Sinema dünyasının yıllara meydan okuyan oyuncusu, iki kez hayat verdiği karakteri, kendisinden hem daha genç, hem de daha uzun boylu bir meslektaşına 'kaptırdı.' Bu kurgu kahramanın yaratıcısı da yeni tercihi onaylayıp kendi yarattığı kahramana daha uygun olduğunu söyledi.

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DAHA UZUN BOYLU VE DAHA İRİ BİR OYUNCU CANLANDIRACAK
Son yıllarda Görevimiz Tehlike (Mission Impossible) serisiyle gündemde olan 59 yaşındaki Tom Cruise, yıllar önce hayat verdiği Jack Reacher karakterine veda etti. Cruise'un 2012 de ve 2016'da canlandırdığı bu kahraman, bu kez bir dijital TV kanalında dizi olarak ekrana gelecek. Bu yeni uyarlamada ise Jack Reacher karakterini Cruise'dan daha uzun boylu ve iri yapılı bir oyuncu olan Alan Ritchson canlandıracak.

 

Aslında o rol için boyu yeterli değildi: Yerini uzun boylu ve daha kaslı oyuncuya bıraktı

KARAKTERİN YARATICISI BU DEĞİŞİKLİKTEN MEMNUN
Hem sinema filminin hem de dizinin uyarlandığı eserin yazarı Lee Child, dizide ana karakteri canlandıran oyuncunun değişmesinden duyduğu rahatlamayı ifade etti. 

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Tom Cruise; Lee Child'ın eserinden uyarlanan 2012 tarihli Jack Reacher ve 2016 tarihli Jack Reacher: Never Go Back adlı yapımlarda bu karakteri canlandırmıştı. Cruise, 1.70 cm boyunda. Her ne kadar Missiom Impossible serisinde dublör kullanmayı tercih etmese de Cruise aslında bu tip roller için kısa boylu sayılır. Jack Reacher karakterini dizide canlandıracak olan Alan Ritchson ise 37 yaşında ve 1.88 cm boyunda.

Aslında o rol için boyu yeterli değildi: Yerini uzun boylu ve daha kaslı oyuncuya bıraktı

'DAHA İRİ BİR OYUNCU BULABİLİRİZ'
Bir dijital TV kanalında ekrana gelecek olan dizinin yönetici yapımcılığını da üstlenen Child, Metro adlı internet sitesine bu oyuncu değişimi hakkında konuştu. Child, "Kitap okuyucularından eleştiri geldi. Çünkü Reacher'ın nasıl görünmesi gerektiğine dair çok kesin bir vizyonları vardı" dedi. Yazar, "Bu farklı bir olasılık haline geldi ve 'Tamam, biraz daha iri bir aktör alabiliriz, böylece kitap okuyucuları memnun olur' diye düşünme fırsatım oldu. Ancak, kitap okumayanları da hedefliyoruz. Neye ihtiyaç duyuyorlar? Sadece iyi vakit geçirmeye ihtiyaçları var. Karakterle ilgili referansları yok, bu yüzden onları da memnun etmek zorunda kaldık" diye ekledi.

Aslında o rol için boyu yeterli değildi: Yerini uzun boylu ve daha kaslı oyuncuya bıraktı

'KARAKTERİN İNSANLARI ŞOKE ETMESİ GEREKİYOR'
Lee Child, seyircinin ne istediğini anladığını, ancak Cruise'un çalışmalarına da hayran olduğunu söyledi. "Bence irilik meselesi, hikayenin belirli yönleri için çok önemli" diye açıkladı. "Reacher'ın insanları şoke etmesi gerekiyor ve bunu normal irilikteki bir aktörden ziyade daha iri bir aktörle çok daha kolay başarabilirsiniz."

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Aslında o rol için boyu yeterli değildi: Yerini uzun boylu ve daha kaslı oyuncuya bıraktı

ROL İÇİN 30 KİLO ALDI
Jack Reacher karakterini dizide canlandıracak olan 37 yaşındaki Alan Ritchson, kısa süre önce Washington Post ile yeni rolü ve fiziksel özelliklerinin bu konuda nasıl bir avantaj olduğu hakkında konuştu. Oyuncu "Rol için 30 kilo aldım. Harika hissediyorum. Bu benim doğal bedenim ve kendim olmak ve özgür olmak harika bir duygu" dedi.

Smallville ve Hunger Game adlı yapımlarda da rol alan Ritchson, "Elbette fiziksellik meselesi var. Kabaca aynı boydayız. Bu, etrafta dolaşırken size belirli bir güven seviyesi veriyor ve sanırım bunu paylaştığımıza inanıyorum" dedi.

Aslında o rol için boyu yeterli değildi: Yerini uzun boylu ve daha kaslı oyuncuya bıraktı


CRUISE HAKKINDA KONUŞTU
Bir Tom Cruise hayranı olduğunu sözlerine ekledi Alan Ritchson. "Ben büyük bir Tom Cruise hayranıyım. Önceki filmlerinin hepsini izledim. O yaşayan bir efsane ve bir ikon. Kimse onunla kıyaslanamaz" dedi. Buna rağmen Cruise'un, Jack Reacher'ı oynadığı iki filmi de izlemediğini sözlerine ekledi. Ritchson, yeni karakteriyle ilgili olarak da "Reacher'ı canlandırırken elimden gelenin en iyisini yapmaya karar verdim. Bu, romanları seven ve onlarda betimlenen bir Reacher isteyen okuyuculara saygı duyulduğu için yapıldı ve bu da benim şansım oldu" diye konuştu.

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#Tom Cruise#Alan Ritchson#Jack Reacher

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