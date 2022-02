Aslında o rol için boyu yeterli değildi: Yerini uzun boylu ve daha kaslı oyuncuya bıraktı

Tom Cruise; Lee Child'ın eserinden uyarlanan 2012 tarihli Jack Reacher ve 2016 tarihli Jack Reacher: Never Go Back adlı yapımlarda bu karakteri canlandırmıştı. Cruise, 1.70 cm boyunda. Her ne kadar Missiom Impossible serisinde dublör kullanmayı tercih etmese de Cruise aslında bu tip roller için kısa boylu sayılır. Jack Reacher karakterini dizide canlandıracak olan Alan Ritchson ise 37 yaşında ve 1.88 cm boyunda.