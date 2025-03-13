×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Aslıhan Malbora, Çağatay Ulusoy’la beraberliği hakkında konuştu: İlişkimiz gayet güzel

Güncelleme Tarihi:

#Aslıhan Malbora#Çağatay Ulusoy#Paris Moda Haftası
Aslıhan Malbora, Çağatay Ulusoy’la beraberliği hakkında konuştu: İlişkimiz gayet güzel
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 08:06

Aslıhan Malbora, Çağatay Ulusoy’la beraberliği hakkında ilk kez konuştu. “İlişkimiz gayet güzel gidiyor” diyen oyuncu, kıskançlık sorusuna “Bizim aramızda güven problemi yok” yanıtını verdi.

Haberin Devamı

DEMET’LE ÇOK YAKIŞTILAR

Paris Moda Haftası’na katılan Aslıhan Malbora, İstanbul’a önceki gün döndü. Havalimanında görüntülenen oyuncuya Çağatay Ulusoy’la “Kübra” dizisinin setinde başlayan aşklarına dair sorular yöneltildi.

Malbora, “İlişkimiz gayet güzel gidiyor, hiçbir problem yok, her şey yolunda” dedi.

Oyuncu, Ulusoy’un Kanal D’de yayınlanacak yeni dizisi “Eşref Rüya” için de “Güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Demet’le (Özdemir) çok yakıştılar. Fragmandan izlediğimiz kadarıyla çok güzel görünüyor” yorumunu yaptı.

Gözden KaçmasınOyuncu sevgilisini bırakıp uzaklaştı...Oyuncu sevgilisini bırakıp uzaklaştı...Haberi görüntüle

GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL

Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy geçen aralık ayında tatil dönüşü havalimanında birlikte görüntülenmiş, Malbora muhabirlerin sorularını yanıtlarken geride kalan Ulusoy bir anda gözden kaybolmuştu.

Malbora, “sevgilisinin kendisini havalimanında bırakıp kaçtığı” şeklindeki haberler sorulunca gülerek yanıt verdi:

Haberin Devamı

“Bence siz onu kendi aranızda konuşun. Ben öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bazı şeyler dışarıdan göründüğü gibi değil ama detay vermek istemiyorum.”

Aslıhan Malbora, Çağatay Ulusoy’la beraberliği hakkında konuştu: İlişkimiz gayet güzel

Aramızda güven problemi yok

Aslıhan Malbora, “Çağatay Bey’le aranızda kıskançlık oluyor mu?” sorusu üzerine “Ne münasebet arkadaşlar! İkimiz de oyuncuyuz, mesleğimiz bu. Bizim aramızda güven problemi yok” dedi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aslıhan Malbora#Çağatay Ulusoy#Paris Moda Haftası

BAKMADAN GEÇME!