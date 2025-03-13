Aslıhan Malbora, Çağatay Ulusoy’la beraberliği hakkında konuştu: İlişkimiz gayet güzel

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DEMET’LE ÇOK YAKIŞTILAR

Paris Moda Haftası’na katılan Aslıhan Malbora, İstanbul’a önceki gün döndü. Havalimanında görüntülenen oyuncuya Çağatay Ulusoy’la “Kübra” dizisinin setinde başlayan aşklarına dair sorular yöneltildi.

Malbora, “İlişkimiz gayet güzel gidiyor, hiçbir problem yok, her şey yolunda” dedi.

Oyuncu, Ulusoy’un Kanal D’de yayınlanacak yeni dizisi “Eşref Rüya” için de “Güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Demet’le (Özdemir) çok yakıştılar. Fragmandan izlediğimiz kadarıyla çok güzel görünüyor” yorumunu yaptı.

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GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL



Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy geçen aralık ayında tatil dönüşü havalimanında birlikte görüntülenmiş, Malbora muhabirlerin sorularını yanıtlarken geride kalan Ulusoy bir anda gözden kaybolmuştu.

Malbora, “sevgilisinin kendisini havalimanında bırakıp kaçtığı” şeklindeki haberler sorulunca gülerek yanıt verdi:

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“Bence siz onu kendi aranızda konuşun. Ben öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bazı şeyler dışarıdan göründüğü gibi değil ama detay vermek istemiyorum.”

Aramızda güven problemi yok



Aslıhan Malbora, “Çağatay Bey’le aranızda kıskançlık oluyor mu?” sorusu üzerine “Ne münasebet arkadaşlar! İkimiz de oyuncuyuz, mesleğimiz bu. Bizim aramızda güven problemi yok” dedi.