Aslıhan Güner: Çocuk için hazırız

OYUNCU çift Aslıhan Güner ve Mert Kılıç, 13 yıllık evliliklerini “Yasemin’in Penceresi” programında anlattı. Sunucu Yasemin Bozkurt, çifte ‘menajerleri izin vermediği için çocuk sahibi olamadıkları’ iddiasını sordu. Aslıhan Güner, “Yok, o şakaydı. Biz yıllarca hep ayrı şehirlerde çalıştık. Haftada 1 gün geliyordu Mert” yanıtını verirken, Mert Kılıç da “6 yıl başka şehirlerde çalıştık. Planlamalardan kaynaklı uzadı bu durum” dedi.
Aslıhan Güner artık çocuk sahibi olmaya hazır olduklarını söyledi:
“İstiyoruz şu anda. Olmaması için hiçbir şey yapmıyoruz. Olursa, Allah nasip ederse öpüp başımıza koyarız. Yani artık öyle istemediğimiz bir noktada değiliz. Hazırız, sıkıntımız yok bununla ilgili.”
“Aslıhan tabii bunu bilmiyor. Benim rolüm belli olduktan sonra bana partner aranıyordu. O rol için yapımcı üç kişinin fotoğraflarını getirdi. Ben direkt Aslıhan’ı seçtim. Görsel güzelliği muhteşem. Bunu her zaman kendisine söylüyorum.”
BÜYÜK KONUŞMANIN BEDELİ
Mert Kılıç, evlilik konusunda bir itiraftabulundu:
“Ben evlilikle hiç ilgisi alakası olmayan biriydim. Evlenmeyi düşünmüyordum. Aslıhan da sektörden biriyle evlenmeyi düşünmüyordu. Büyük konuşmanın bedeli bu. Şimdi çok güzel ve tatlı bir bedel ödüyoruz.”