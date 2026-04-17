Aslıhan Güner: Çocuk için hazırız

Haberin Devamı

OYUNCU çift Aslıhan Güner ve Mert Kılıç, 13 yıllık evliliklerini “Yasemin’in Penceresi” programında anlattı. Sunucu Yasemin Bozkurt, çifte ‘menajerleri izin vermediği için çocuk sahibi olamadıkları’ iddiasını sordu. Aslıhan Güner, “Yok, o şakaydı. Biz yıllarca hep ayrı şehirlerde çalıştık. Haftada 1 gün geliyordu Mert” yanıtını verirken, Mert Kılıç da “6 yıl başka şehirlerde çalıştık. Planlamalardan kaynaklı uzadı bu durum” dedi.

Aslıhan Güner artık çocuk sahibi olmaya hazır olduklarını söyledi:

“İstiyoruz şu anda. Olmaması için hiçbir şey yapmıyoruz. Olursa, Allah nasip ederse öpüp başımıza koyarız. Yani artık öyle istemediğimiz bir noktada değiliz. Hazırız, sıkıntımız yok bununla ilgili.”

Haberin Devamı

Aslıhan Güner programda nasıl tanıştıklarını da anlattı:“Sette tanıştık. Mert o sırada bir asker projesi yapıyordu. O projeye ben sonradan dahil olmuştum. Sete ilk geldiğim ve Mert’i ilk gördüğüm anı hiç unutmuyorum. Bir karakol sahnesi vardı. Beni sete tanışmak için getirdiler. Sete geldim, bir baktım 100 erkek. Asker kıyafetleri giymişler ama hepsi erkek. Tek kız ben varım. Dedim; nereye geldim ben, burası neresi? Sonra uzaktan Mert’le göz göze geldik. Mert’i biliyordum, çünkü partneri olarak gelmiştim o projeye. Mert çok kibar bir şekilde baş selamı verdi.”

Mert Kılıç da o diziye Aslıhan Güner ’i kendisinin seçtiğini açıkladı:

“Aslıhan tabii bunu bilmiyor. Benim rolüm belli olduktan sonra bana partner aranıyordu. O rol için yapımcı üç kişinin fotoğraflarını getirdi. Ben direkt Aslıhan’ı seçtim. Görsel güzelliği muhteşem. Bunu her zaman kendisine söylüyorum.”

Haberin Devamı

BÜYÜK KONUŞMANIN BEDELİ

Mert Kılıç, evlilik konusunda bir itiraftabulundu:

“Ben evlilikle hiç ilgisi alakası olmayan biriydim. Evlenmeyi düşünmüyordum. Aslıhan da sektörden biriyle evlenmeyi düşünmüyordu. Büyük konuşmanın bedeli bu. Şimdi çok güzel ve tatlı bir bedel ödüyoruz.”