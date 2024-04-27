Aslı Turanlı ile Somer Sivrioğlu aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi

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Oyuncu, geçtiğimiz haftalarda şef Somer Sivrioğlu ile görüntülenmesi hakkında şunu söyledi:

“Hayatımda her şey yolunda. Keyifli giden bir şey var. O günkü kişiyle ilgili değil ama. Öyle bir şey yoktu da zaten. Başka, yeni birisi var. Yakında görürsünüz zaten.” (Deniz BOY)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Muhabirleri engellediler

Fenerbahçeli yıldız futbolcu Leonardo Bonucci, önceki gece dört arkadaşıyla Bebek Lucca’da eğlencedeydi.

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Mekândan sabaha karşı ayrılan Leonardo Bonucci, çıkışta yanına gelen taraftarlarla fotoğraf çektirdiği sırada, gazeteciler de görüntü almak istedi. Arkadaşları ise sert tepki gösterdi.

Ekipten biri fotoğraf çeken muhabirin makinesini almaya çalıştı. Yaşanan arbede, futbolcunun VIP aracına binmesiyle son buldu. Bonucci uzaklaşırken, arkadaşları mekâna döndü. (Sayit DURMAZ)

Erken doğum yaptı

GONCA Vuslateri önceki gece saat 04.30’da hastaneye kaldırıldı.

Oyuncu, Bahçelievler’deki özel bir hastanede sabah saatlerinde erken doğum yaptı. Gonca Vuslateri ve kızı Asya’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Oyuncu geçen mart ayında kızının babası Levent Yaşar ile nikâh masasına oturmuştu.

Eski aşkının otelinde

Ayşe Hatun Önal, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Mehmet Ali Çebi’yle fotoğrafını “Kocam benim, çok seviyorum seni” notuyla Instagram’da yayınlamış, ardından paylaşımı silmişti.

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Önal, önceki gün de Çebi’nin sahibi olduğu Le Meridien İstanbul Otel’in spa’sından paylaşım yaparak kafaları karıştırdı. Mehmet Ali Çebi, 2020 yılından bu yana oyuncu Selin Demiratar’la evli.

İngiltere’ye döneceğim

İngiltere’den dönen Serel Yereli, önceki gün sevgilisi Oğul Avcı ile Akmerkez’deydi. Atatürk’ün sevdiği şarkıların yer alacağı “Vasiyet” albümünde “Yemen Türküsü”nü seslendireceğini söyleyen Yereli, projenin yapımcısı Murat Yıldırım’la toplantı yaptı.

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Serel Yereli, şarkının kayıtları tamamlandıktan sonra sevgilisiyle birlikte İngiltere’ye döneceğini açıkladı: “Manevi bir iş olduğundan koşa koşa geldim. Erkek arkadaşımla İngiltere’de yaşıyoruz. 2 aydır albüm için buradayız. Sonra döneceğiz.” (Behlül AYDIN)

Yeni stand up gösterisi sahnede

DURUL Bazan, yeni stand up gösterisi ile sahneye çıkmaya hazırlanıyor. “Durul Bâzan ile Stand Up” isimli etkinlik 5 Mayıs’ta Baba Sahne’de seyirciler ile buluşacak.

Bazan, hayatında her şeyi kadınları özellikle annesini mutlu etmek için yaptığını ama hiçbirini mutlu edemediğini bu gösteride esprili bir dille anlatacak. Oyuncu ayrıca babasının “18 yaşına kadar sana harcanan parayı 50 yaşında anca amorti edersin. O da belki” sözleri üzerine de düşündürürken güldüren anılarını anlatacak.

Zeynep’ten sürprizli konser

ZEYNEP Bastık önceki akşam Kerki Solfej organizasyonu ile TİM Show Center’da sahne aldı. Bastık’ı Berkay, Edis, Emir Can İğrek, Umut Kurt, Şevval Şahin gibi ünlü isimler en ön sıradan izledi.

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Bastık, “Ne güzelsiniz. Çok heyecanlıyım çünkü çok özlemişim sizlerle beraber olmayı. 1.5 aydır konserde buluşmamıştık. Bu geceye özel sürprizlerim de olacak” dedi. Sanatçı, ‘Lan’ şarkısını orkestrasının yanı sıra ud, kanun, perküsyon performanslarıyla birlikte seslendirdi. Bastık, müzisyen dostu Emir Can İğrek ile de ‘Dargınım’ şarkısında sürpriz bir düet yaptı.