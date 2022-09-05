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Aslı Turanlı ile Burak Çelik aşkı belgelendi!

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#Aslı Turanlı#Burak Çelik#Senden Daha Güzel
Aslı Turanlı ile Burak Çelik aşkı belgelendi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 08:08

“Senden Daha Güzel” dizisinde birlikte rol alan ve yeni bir aşka yelken açan Aslı Turanlı ile Burak Çelik ilk kez önceki akşam birlikte görüntülendi.

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Etiler’deki bir mekânda baş başa yemek yiyen ikili, çıkışta muhabirlerin “Hayırlı olsun” temennisine teşekkür ederek karşılık verdi.

Aslı Turanlı ile Burak Çelik aşkı belgelendi

Set sonrası yemeğe çıktıklarını söyleyen Burak Çelik, “İlişkiniz dizi setinde mi başladı?” sorusuna “Biz öncesinden tanışıyorduk zaten” yanıtını verdi.

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ROLDÜ GERÇEK OLDU

Dizi ya da film setlerinde başlayan aşklar hep magazin gündeminin ilk sıralarında yer alır. Bu aşkların çoğunun da ömrü kısa olur. Yani set biter "aşk gider." Ama bazıları var ki setlerde başlayan aşk, nikah masasına oradan da sonsuza kadar uzanır. Tam bir "onlar erdi muradına" tarzı masalsı son yani. İşte setlerde başlayan ve yıllar boyu süren büyük aşkların kahramanları.

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Aslı Turanlı ile Burak Çelik aşkı belgelendi

TUBA BÜYÜKÜSTÜN - ONUR SAYLAK

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, birlikte rol aldıkları 'Gönülçelen' dizisinin setinde aşık oldular. 2011 yılında da evlendiler. Fakat evliliklerini noktaladılar. Çiftin ikiz çocukları var.

SARP LEVENDOĞLU - BİRCE AKALAY

Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay, 'Küçük Ağa' dizisinde bir çifti canlandırıyordu. Senaryo gereği yaşadıkları aşk gerçeğe dönüştü. 2014 yılında evlendiler. Evlilikleri çok uzun sürmeyen çift anlaşarak boşandı.

Aslı Turanlı ile Burak Çelik aşkı belgelendi

PINAR ALTUĞ - YAĞMUR ATACAN

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, 'İlk Aşkım' adlı dizide tanıştılar. Çift, 2008'de evlendi. Kızları Su ile mutlu bir hayat sürdürüyor.

Aslı Turanlı ile Burak Çelik aşkı belgelendi

HATİCE ŞENDİL - BURAK SAĞYAŞAR

Burak Sağyaşar ile Hatice Şendil de 'Karadağlar' dizisinde birlikte kamera karşısına geçmişlerdi. Dizi setinde başlayan büyük aşk 2015 yılında nikah masasına taşındı. Çiftin Can adında bir erkek çocukları var.

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Aslı Turanlı ile Burak Çelik aşkı belgelendi

CEYDA DÜVENCİ - BÜLENT ŞAKRAK

'Aşkın Kanunu' dizisinde birlikte rol alan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak da evlendi. Magazin dünyasının örnek gösterilen çifti kısa süre sonra da oğulları Ali'ye kavuştu.

Aslı Turanlı ile Burak Çelik aşkı belgelendi

BERGÜZAR KOREL - HALİT ERGENÇ

TV dünyasının en çok konuşulan aşklarından birinin kahramanı onlar. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 'Binbir Gece' dizisindeki aşklarını gerçek hayata taşıdılar. Çift, 2009 yılında evlendi. Çift üç çocuğuyla mutlu bir hayat sürdürüyor.

Aslı Turanlı ile Burak Çelik aşkı belgelendi

 

 

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#Aslı Turanlı#Burak Çelik#Senden Daha Güzel

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