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Aslı Sümen: Sevgilim Türk mutfağıyla tanıştı

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#Aslı Sümen#Chris Bann#2017 Miss Turkey
Aslı Sümen: Sevgilim Türk mutfağıyla tanıştı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 07:52

1 yıldır İngiliz Chris Bann ile ilişki yaşayan 2017 Miss Turkey güzeli Aslı Sümen, Formsante dergisine verdiği röportajda aşk hakkında konuştu.

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 Sümen, “Aşk, eğer karşındaki kişi senin evin olabiliyorsa aşktır. İnsan sevgilisinin yanında huzurlu olabilmeli, kendi gibi olabilmeli. Sevgilisiyle takım olabilmeli hatta. Çünkü hayat gerçekten yeterince zor, bir de aşkın zorlaştırmasına ihtiyacımız yok” dedi.

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Sevgilisiyle fotoğraflarını sık sık sosyal medyada paylaşan model, “Ben ne isem onu paylaşıyorum. Şu an bu aşkı yaşıyorsam ve mutluysam, paylaşmaktan çekinmiyorum. Fotoğraflarımızı paylaşmayı aşkı kutlamak olarak görüyorum” diye konuştu. Sümen, Chris Bann’in Türk yemeklerini çok sevdiğini de söyledi: “Türk mutfağından daha iyi bir mutfak olduğunu düşünmüyorum. Harika yemek yapıyoruz gerçekten. Erkek arkadaşım İngiliz ve Türk mutfağıyla tanıştığı için çok mutlu!”

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#Aslı Sümen#Chris Bann#2017 Miss Turkey

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