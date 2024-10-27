Aslı Hünel kimdir, nereli, kaç yaşında? Aslı Hünel şarkıları, albümleri, programları hakkında bilgiler

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Aslı Hünel, Türk sanat müziği ve televizyon dünyasında tanınmış bir isimdir. Müzik kariyerine genç yaşlarda başlayan Hünel, hem sanat müziği sanatçısı olarak albümler çıkarmış hem de çeşitli televizyon programlarında sunuculuk yapmıştır. 2024 yılı itibarıyla Kanal D'de yayınlanan "Gelinim Mutfakta" programını sunmaya devam eden Hünel’in kariyeri müzik ve ekran dünyasında sürmektedir. Peki, Aslı Hünel kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

4 Haziran 1977’de İstanbul’da doğan Aslı Hünel, Türk sanat müziği alanında kendini tanıtmış bir şarkıcıdır. Küçük yaşlarda Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde müziğe ilk adımlarını atan Hünel, ailesinde Arap ve Selanik kökenleri barındırmaktadır. Kendisi gibi sanatçı olan Saruhan Hünel’in kardeşi olan Aslı Hünel, kariyerine müzikle başlamış ve daha sonra televizyon dünyasına da adım atmıştır.

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ASLI HÜNEL KARİYERİ

Aslı Hünel, müzik kariyerine 1990'larda "Güneş Doğmuyor" albümüyle başladı. Daha sonra “Bambaşka” albümü ve çeşitli single çalışmalarıyla tanındı. 2021’de TGRT Haber’de “Günaydın Türkiye” programını sunarak televizyon dünyasına adım atan Hünel, ardından Show TV’de “Gelin Evi” programının sunuculuğunu üstlendi. 2024 yılı itibarıyla Kanal D’de yayımlanan “Gelinim Mutfakta” programını sunmaya devam etmektedir.

DİSKOGRAFİ

Stüdyo Albümleri : Güneş Doğmuyor (1994), Duygular (1997), Kendine İyi Bak (2003), Dönemem (2006), Aynalar (2012), Bambaşka (2019)

: Güneş Doğmuyor (1994), Duygular (1997), Kendine İyi Bak (2003), Dönemem (2006), Aynalar (2012), Bambaşka (2019) Single’lar: Ayarsızım (2021), Sade ve Sakin (2021), Aynalı Körük (2022), Sen Unuttun (2022), Bundan Bahsetsin (2024)

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