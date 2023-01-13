Aslı Enver bebeğinin cinsiyetini öğrendi mi?

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Muhabirlere “Sahnede 2.5 saat ağladım, şimdi pek enerjim yok. Uzun uzun röportaj yapmayalım lütfen” diyen oyuncu, hamilelik süreciyle ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:

“Hamilelik güzel gidiyor. Her şey yolunda. Cinsiyeti belli değil çocuğumuzun. Aşerme durumum da henüz olmadı.” (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

İsterseniz sarılayım

Tülin Şahin önceki gün Yeniköy’de Levent Kızıl’la yürüyüş yaparken görüntülendi.

Ünlü manken, olası aşk dedikodularına karşı açıklama yaptı: “Yanlış anlaşılmasın, Levent benim aile dostum. Annesi, eski eşi ve bütün sülalesi yakın arkadaşım. İsterseniz sarılayım, öyle poz vereyim!” (Deniz BOY)

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Şeyma’nın küvet pozları

Şeyma Subaşı, Miami’deki hayatından anları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Subaşı son olarak küvette verdiği pozları beğeniye sundu.

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığındaki Şeyma Subaşı, Miami’deki hayatından anları da sosyal medyadaki takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor. Subaşı, son olarak renkli elbisesini pahalı takılarla tamamladığı kombiniyle bir küvetin içinde poz verdi. Subaşı, fotoğrafın altına Wednesday Addams dizi karakterinin sözünü İngilizce not düştü: “Sosyal medya ruhumuzu emen anlamsız bir boşluktur.”

Maldivler tatili

Seda Bakan, 2023’ün ilk tatiline çıktı. Oyuncu, Maldivler’den pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Seda Bakan, rol aldığı dizi final yaptıktan sonra tatile çıktı. Eşi Ali Erel ve çocuklarıyla Maldivler’e giden oyuncu, buradaki güzel anlarını sosyal medya hesabından beğeniye sundu. Bakan, Hindistan cevizi suyu içtiği fotoğraflarının altına “D vitamini var dediler, geldik” notunu yazdı. Bakan, bir ara yağmura yakalandı ve tatilde yağmur keyfi de yaptıklarını söyledi.

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50. yaş imajı

Hande Yener, 50 yaşına bastı. Yener, doğum gününü sosyal medya hesabından yeni imajıyla kutladı. Kırmızı saçları ile dikkat çeken sanatçı oğlu Çağın Kulaçoğlu’nun getirdiği pastayı üflerkenki anlarını da paylaştı.