Aslı Enver anne oldu!

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12 Kasım’da sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak’la nikah masasına oturan oyuncu Aslı Enver kısa süre sonra da anne olacağını müjdelemişti.

Ünlü oyuncu dün akşam ilk kez annelik heyecanı yaşadı.

Bir kız bebek dünyaya getiren Enver, bebeğine 'Elay' adını verdi.

Aslı Enver ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

LONDRA'DA TÜRKİYE'YE GELDİ!

Kıbrıslı bir baba ile eğitimi için Londra'ya giden Türk bir annenin kızı olan Aslı Enver, 1984 yılında İngiltere'de dünyaya geldi. 12 yaşına dek Londra'da yaşayan Enver daha sonra ailesiyle Türkiye'ye taşındı.

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ANNESİNİN YÖNLENDİRMESİYLE OYUNCULUK EĞİTİMİ ALDI



Annesinin yönlendirmesiyle Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatroya başlayan Enver, 2005 yılında bir reklam filminde oynadı. Daha sonra Pera Gazel Sanatlar Lisesi'ni ve Haliç Üniversitesi Tiyatro bölümünü bitirdi.

KAVAK YELLERİ İLE ÜNLENDİ



Kariyerinin ilk döneminde TRT'de bir dizide kamera karşısına geçen Aslı Enver, bir süre Hayat Bilgisi dizisinde oynadı. 2007 ile 2011 arasında Kanal D'de ekrana gelen Kavak Yelleri dizisiyle şöhreti yakaladı.

ÇOK SAYIDA YAPIMDA ROL ALDI



Ardından Suskunla, Kayıp, Bana Artık Hicran De, Mutlu Ol Yeter, İstanbullu Gelin gibi ses getiren dizilerde kamera karşısına geçti.







Berkin Gökbudak KİMDİR?



Aslı Enver'in sürpriz şekilde evlendiği Berkin Gökbudak, Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu. Galatasaray Üniversitesi Pazarlama Bölümü'nde yüksek lisans yapan Gökbudak'ın önceki evliliğinden 8 yaşında bir çocuğu bulunuyor.