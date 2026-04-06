Aslı Bekiroğlu'ndan duygusal paylaşım: Cefakâr annem hakkın ödenmez

Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2026 08:42

ASLI Bekiroğlu, miyom ameliyatı sırasında yaşanan komplikasyon nedeniyle altıncı kez operasyon geçirmişti.

Ölümden döndüğünü belirten Bekiroğlu, sosyal medya hesabından annesi Süheyla Bekiroğlu’nun fotoğrafını paylaşarak teşekkür etti:

“Cefakâr annem, hakkın ödenmez. İnşallah ben de 60 yaşında senin kadar güzel ve sağlıklı olurum. Seni çok seviyorum. Annenizin kıymetini bilin. Bütün bu süreç boyunca yavrusu acı çekiyor diye belki de benden daha çok yıpranan canım annem, en büyük destekçim. İyi ki varsın, hep ol!” Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları sadece Bekiroğlu’nun mesajını değil, annesinin genç görünümünü de konuştu.

Birçok kullanıcı oyuncunun annesi için “Ablası gibi duruyor” ve “Çok genç görünüyor” şeklinde yorumlar yaptı. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendisinin çok yıprandığını ifade etmişti.

Gözden KaçmasınAslı Bekiroğlu yeniden ameliyat oluyor... 2-3 kez ölümden döndümAslı Bekiroğlu yeniden ameliyat oluyor... '2-3 kez ölümden döndüm'Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
