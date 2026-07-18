Aslı Bekiroğlu: Zorbalığa uğradım

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OYUNCU Aslı Bekiroğlu, meslektaşı Ege Kökenli’nin YouTube’da yayınlanan “Anne Biz Egelerdeyiz” programına konuk oldu. Sağ bacağından ameliyat olan oyuncu, yaşadığı sağlık sürecini şöyle anlattı:

“Ocaktaki ameliyatta bacağımdaki kasımı aldılar. Böyle belli belirsiz bir şişme vardı. Biz de ameliyat sonrası ödem tuttuğunu düşündük. Ama o şişlik 6-7 ay geçmedi. Böyle bileğime kadar indi. Ayakkabılarımı bir numara büyük almaya başladım. Lenfödem varmış. Şimdi bir de bandajlar aldım. Pamuklarla sarılıp üstüne bandajlar kaplanacak ve ne giyeceğimi asla bilmiyorum.”

Fıtığı olduğunu da belirten Aslı Bekiroğlu, “Bu yüzden 44 beden pantolonum bile var” dedi.

ŞARKICI OLMAK İSTİYORDUM

Kariyeri hakkında da konuşan Aslı Bekiroğlu, kendisine hep cici, aptal kız rolleri gelmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi:

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“Bana mesela hep o tatlı, sempatik, cici, aptal kız rolleri geliyor. Ben olsam; beni entrika dolu bir diziye sokardım. O kadar iyi olurdu ki ve böyle sinir zembelek biri yapardım. Millet; ‘bu kadın ne alaka’ deyip deyip izlerdi.”

Oyuncu, kariyerine başladığı ilk zamanlarda setlerde karşılaştığı kötü muameleleri anlattı:

“O kadar kötü davrandılar ki. ‘Öf saçını kendin mi yaptın, azıcık kilo ver, ayı gibi yürüyorsun’ diyorlardı. İlk işimde bir internet fenomenini canlandırıyordum, repliklerimi unutunca salak salak gülüyordum. Ne yaptığımı bilmiyordum ki. Settekiler ‘Öf bir daha kestik. Tamam, ezberle bir daha. Alo falan’ diye zorbalıyordu. Bir tek Umut Kurt, canım benim ‘Sakin ol, bak gel üstünden geçelim. Çok güzel oynuyorsun, ilk işin’ diyordu. Bir insan oydu. Herkes çok kötü davranıyordu. Neyse ki sonra hepsinden ünlü oldum.”

Konservatuvar mezunu olduğunu açıklayan Bekiroğlu, “Şarkıcı olmak istiyordum. Oyunculuk ile alakam yoktu” dedi.